Неожиданный поворот получило скандальное дело об изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы. Верховный суд Башкирии оправдал двоих подсудимых, а третьему смягчил приговор.

Как уже сообщала "РГ", потерпевшая обвинила в преступлении высокопоставленных коллег, заявив, что они напали на нее в отделе в ночь на 30 октября 2018 года и изнасиловали. После служебной проверки обвиняемых и потерпевшую уволили: выяснилось, они распивали спиртное на рабочем месте, после чего и произошел шокирующий инцидент.

В конце 2019 года Кировский районный суд, казалось бы, поставил точку в этом деле, назначив обвиняемым от шести до семи лет в колонии общего режима. Но с приговором не согласились ни подсудимые, ни прокуратура. Первые настаивали на своей невиновности, а надзорный орган требовал более жесткого наказания.

3 июня Верховный суд Башкирии в закрытом режиме рассмотрел апелляционные жалобы и оправдал двоих подсудимых - начальников райотделов, посчитав, что они непричастны к совершению преступления. За ними судебная коллегия признала право на реабилитацию. Третьему фигуранту дела - экс-начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району - вынесли апелляционный приговор, отменив предыдущий: мужчине назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Экс-полицейского взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура Башкирии намерена обжаловать решение Верховного суда РБ в кассационном порядке.