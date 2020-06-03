В Самаре вовсю готовят городские песчаные пляжи на Волге к курортному сезону. На набережной уже разрешены прогулки, вовсю продаются мороженое и кофе.

В городе девять пляжей, которые расположены под несколькими очередями набережной у Волги. Береговая линия почти везде обширная, с мелким волжским песком, который перед каждым сезоном обновляют.

К концу недели должны привезти новый с правого берега. Пока сделать это не позволяет уровень воды в Волге, до необходимой отметки в 29 метров он должна опуститься к выходным.

Сейчас пляжи убирают, вывозят мусор. На набережной недавно открылись фудтраки, мини-кафе и фургоны с мороженым. Все работают исключительно на вынос. В очереди за лакомством самарцы встраиваются, соблюдая безопасную дистанцию в 1,5 метра.

По словам первого замглавы города Владимира Василенко, в кафе на набережной пока не должно быть никаких столов и никаких объектов для массового отдыха.

За этим власти бдительно следят, да и сами коммерсанты понимают, что лучше не рисковать, потерпеть немного до старта купального сезона.

Уже известно, что пробы воды сотрудники Роспортебнадзора взяли еще на прошлой неделе, а анализы будут готовы к середине следующей. Также к середине июня на всех пляжах обещают открыть спасательные посты. И как только будут сняты ограничения, пляжи тут же примут купальщиков. Хотя, не исключено, что и здесь на обширных песчаных зонах будет действовать социальная дистанция, соблюдение которой, впрочем, у большинства уже вошло в хорошую привычку.