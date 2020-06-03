Ульяновские фермеры получили адресную помощь во время пандемии

Начиная с середины мая, претенденты на получение гранта "Агростартап" в Ульяновской области в офлайн-режиме смогли воспользоваться помощью Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Специалисты посетили все районы области и встретились с заявителями, чтобы на месте проверить готовность пакета документов для участия в конкурсном отборе и проконсультировать всех желающих по возникающим вопросам. На сегодня об участии в программе "Агростартап" заявили 67 человек, это в три раза больше, чем было выдано грантов в прошлом году.

- Я подал заявку на получение гранта по программе "Агростартап". Обучаюсь в Ульяновском государственном аграрном университете имени П.А.Столыпина на третьем курсе, получаю профессию агроинженера, - рассказывает начинающий фермер Андрей Казанчев. - Меня с ранних лет приучали к ведению домашнего хозяйства. С возрастом этот интерес не пропал. Сейчас планирую заниматься мясным животноводством, в частности разведением крупно-рогатого скота и овец. Я давно слышал о поддержке молодых фермеров. Но когда специалисты Центра компетенций провели семинар в нашем районе и подробно рассказали о всех существующих мерах поддержки, решил для себя, что в этом году буду подавать заявку на участие в программе "Агростартап". Я чувствовал поддержку на каждом этапе, оперативно получал ответы на все интересующие меня вопросы по телефону. Хочется сказать большое спасибо представителям регионального минсельхоза за помощь, оказываемую начинающим фермерам и пожелать удачи всем, кто будет участвовать в конкурсе.

Несмотря на пандемию и карантинные мероприятия, сотрудники Центра ни на день не прекращали деятельность по консультированию и подготовке будущих кейсов для получения мер государственной поддержки. В течение апреля, совместно с администрациями муниципальных образований по видеоконференцсвязи велась тщательная подготовка потенциальных участников программы "Агростартап". С мая начали проводиться очные семинары с привлечением регионального совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Сопровождение проектов осуществляется с момента подачи заявки до реализации заявленных задач.

Напомним, программа "Агростартап" успешно действует в регионе с 2019 года. За это время 22 человека получили гранты из регионального бюджета на развитие проектов в сельском хозяйстве. Финансовая поддержка осуществляется в рамках реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации", который входит в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Они ставят перед собой главную цель - повышение доходов и уровня жизни сельских граждан через создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на селе. Речь идет о крестьянско-фермерских хозяйствах и сельхозпотребкооперативах. На сегодня в Ульяновской области они обеспечивают занятость почти десяти тысяч сельских жителей.

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ульяновской области оказывает информационные, консультационные и методические услуги средним, малым и микропроизводителям сельхозпродукции. В настоящее время основная работа сосредоточена на подготовке к участию в конкурсном отборе претендентов на получение гранта "Агростартап", а также грантов "Начинающий фермер" и "Семейная животноводческая ферма".

Компетентно

Михаил Семенкин, заместитель председателя правительства Ульяновской области - министр АПК и развития сельских территорий:

- Даже в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, мы ставим перед собой амбициозную задачу по повышению качества жизни на селе. Очень важным условием развития АПК в целом является создание условий для комфортного проживания и рабочей деятельности на селе. Мы видим, что такие механизмы, как государственная поддержка "Агростартап" является достаточно привлекательной для жителей села. Для выполнения поставленной задачи мы обладаем всеми необходимыми инструментами, а также грамотной и эффективной нормативно-правовой базой.