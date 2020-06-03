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Уникальное сооружение

"Уралкалий" завершил строительство перемычки между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2
Текст: Александр Шестаков
Российская газета - Неделя - Пермский край № 119(8173)
Один из ведущих мировых производителей калия - "Уралкалий" завершил строительство уникального подземного сооружения между рудниками СКРУ-1 и СКРУ-2, предназначенного для повышения безопасности горных работ на шахтном поле СКРУ-1.
Рудник СКРУ-1 единственный в России, где добывают карналлит - важнейшее сырье для отечественной титано-магниевой промышленности. Фото: ПАО "Уралкалий" Рудник СКРУ-1 единственный в России, где добывают карналлит - важнейшее сырье для отечественной титано-магниевой промышленности. Фото: ПАО "Уралкалий"
Рудник СКРУ-1 единственный в России, где добывают карналлит - важнейшее сырье для отечественной титано-магниевой промышленности. Фото: ПАО "Уралкалий"

Дополнительная перемычка обладает гидроизоляционными свойствами, имеет протяженность 65 метров и состоит из семи сегментов различной величины.

В ходе работ применены самые современные технологии и материалы, прошедшие сертификацию в европейских лабораториях и не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Рецептура используемых компонентов разработана именно для Верхнекамского месторождения. Все материалы перед монтажом прошли опытно-промышленные испытания с учетом состояния горного массива, глубины выработки, физико-механических параметров возможных шахтных рассолов. Для подрезки контура выработки и оформления врубов использовалась многофункциональная машина MF-1500, специально созданная в Германии для решения этих задач.

Для последующего контроля параметров давления в сегментах перемычки установлены датчики, показатели которых доступны специалистам в режиме онлайн.

При проектировании гидроизоляционного сооружения АО "ВНИИ Галургии" (Пермь) сотрудничало с немецкой компанией IBeWa, профильными научными институтами Германии, Пермским национальным исследовательским политехническим университетом, Московским государственным университетом. В строительно-монтажных работах был использован опыт компании Thyssen Schachtbau GbmH (Германия), а также дочернего предприятия "Уралкалия" - "Уралкалий-Ремонт".

- Гидроизоляционное сооружение, разделяющее рудники СКРУ-1 и СКРУ-2, уникально по своим характеристикам и рассчитано на эксплуатацию именно в условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Перемычка спроектирована и построена таким образом, что способна выдержать максимально возможное расчетное давление рассолов, - говорит директор по недропользованию ПАО "Уралкалий" Эдуард Смирнов. - По прогнозам ведущих мировых профильных научных институтов, такая конструкция обеспечит безопасность отработки шахтного поля СКРУ-1. Это особенно важно, поскольку рудник СКРУ-1 является единственным в России, где добывают карналлит - важнейшее сырье для отечественной титано-магниевой промышленности.

Справка "РГ"

Впервые гидроизоляцию в сбойке между шахтными полями СКРУ-1 и СКРУ-2 (перемычки N 1 и N 2) сделали в 1980-х годах. В 2014 году было принято решение о дополнительном укреплении гидроизоляционного сооружения. Со стороны рудника СКРУ-2 проведен тампонаж, пространство выработки покрыто специальным гидроизоляционным составом, установлены датчики с выводом показателей в диспетчерскую рудника, забетонирована труба-лаз, на ее торцевой части установлена железобетонная заглушка. Со стороны СКРУ-1 также выполнен тампонаж с использованием современного химического полимера, обладающего высокой адгезией к солям. Возведение дополнительной гидроизоляционной перемычки (перемычка N 3) осуществлено в 2019-2020 годах.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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