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03.06.2020 21:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Орден Красной Звезды нашел хозяина

Утерянная более двух десятков лет назад награда возвращена семье фронтовика
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 119(8173)
Орден Красной Звезды вернулся... К сожалению, не к владельцу - его уже нет в живых. Награду будут бережно хранить внуки участника Великой Отечественной войны.
Орден Красной Звезды вернулся к сыну и внукам фронтовика. Фото: Ольга Дмитренко/ РГ Орден Красной Звезды вернулся к сыну и внукам фронтовика. Фото: Ольга Дмитренко/ РГ
Орден Красной Звезды вернулся к сыну и внукам фронтовика. Фото: Ольга Дмитренко/ РГ

Звезда под снежной горкой

Жительница Самары Екатерина Новоселова нашла орден в 1984 году. Зимой еще совсем девчонкой она каталась с подружками с горки в одном из дворов на улице Советской Армии. В снегу что-то зарделось, раскопала - алая звезда. Девочка принесла ее домой и отдала бабушке, которая хранила орден долгие годы. Не так давно бабушка Екатерины умерла, а когда разбирали вещи, то нашли орден и женщина вспомнила историю его появления.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Решение найти владельца награды или его семью и вернуть орден пришло сразу. Екатерина обратилась к поисковикам еще год назад, но помочь ей фактически не смогли. Только дали наводку, что хозяин ордена родом из Саратова, мол, нужно искать там. А накануне 9 мая этого года Екатерина Новоселова узнала, что Общероссийский народный фронт ведет работу по поиску героев, солдат, их родственников и семей, поэтому обратилась к активистам с просьбой найти хозяина ордена. На поиски ушло буквально несколько дней. Оказалось, что семья фронтовика живет в Самаре.

Победу встретил в Берлине

Орден Красной Звезды, найденный в сугробе, принадлежал Петру Ивановичу Желуницыну. Фронтовика уже нет в живых, но его награды бережно хранят внуки. Каким образом потеряли орден, как говорит сын участника войны, профессор Самарского политеха Юрий Петрович Желуницын, неизвестно. В то время все медали и ордена хранились у матери - жены Петра Ивановича Анны Захаровны.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Анна Захаровна и Петр Иванович поженились еще до войны - в 1939-м. В 1941 году они жили на границе с Польшей, там же в этот год у них родилась дочь Валентина. А потом - война. Юрий Петрович Желуницын рассказывает, что, когда отца забрали на фронт, мама с маленькой сестрой уехала к родственникам в Саратовскую область. В 1942 году она получила от папы письмо, что под Сталинградом идут ожесточенные бои. Сердце рвалось к мужу... Когда город отбили, в 1943 году Анна Захаровна оставила дочь родителям, а сама поехала в Сталинград. Мужа помог найти однополчанин. Так и прошли всю войну до конца: мама - сержантом в штабе, отец - танкистом, победу он встретил в Берлине в звании капитана. Из армии не увольнялся, дослужил до 1956 года и демобилизовался подполковником. Потом приехал в Самару, работал на хлебозаводе N5 и на заводе "Металлург".

Личным примером

На фронте Петру Ивановичу везло: трижды подбивали его танк - и ни одного ранения.

- Но как многие участники войны, вспоминать об этих годах отец не любил, - рассказывает его сын Юрий Петрович. - Пытался все время его расспросить, но он только отмахивался. Правда, в школу, где я учился, приходил, когда приглашали, рассказывал немного.

Фото: Евгения Цинклер / РГ
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У Петра Ивановича было пять орденов, в том числе орден Отечественной войны первой степени. Ценил боец каждый доставшийся в боях, а вот еще одну награду - орден Отечественной войны, полученный в мирное время к юбилею Победы, не носил, говорил, что не заслужил его. Потерянный орден Красной Звезды, как выяснилось, Петр Иванович получил за то, что в боях за Сталинград смог в трудный момент собрать для наступления рассеявшуюся пехоту вблизи Котельниково. "Личным примером воодушевлял танкистов батальона и вел их за собой", - так написано в наградном листе.

- Мы очень тронуты и счастливы, что награда отца к нам вернулась именно в юбилейный год Победы, - отметил Юрий Петрович. - Спасибо большое Екатерине Новоселовой, что не осталась равнодушной и начала поиски. Все ордена и медали родителей будут храниться у моих сыновей - это наша семейная реликвия, наша память.

Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область 75 лет Великой Победы

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