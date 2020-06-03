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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

А Мекка совсем рядом

В Миякинский район приезжают люди со всего мира
Текст: Олеся Нематова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 119(8173)
Легенда гласит, что на горе Нарыстау, расположенной в Миякинском районе, захоронены последователи и сподвижники Мухаммеда, отец и сын: Зубаир ибн Заит и Абдуррахман ибн Зубаир. В VII веке они пришли в наш край для проповедования и распространения ислама. Но многие историки ставят под сомнение факт, что на холме захоронены именно эти религиозные миссионеры.
Читательница "РГ" уверена: "Гора Нарыстау - священное место" Фото: Архив "РГ" Читательница "РГ" уверена: "Гора Нарыстау - священное место" Фото: Архив "РГ"
Читательница "РГ" уверена: "Гора Нарыстау - священное место" Фото: Архив "РГ"

Здесь покоится легендарный батыр - Идукай, предполагают ученые. Храбрый воин выступал против татарско-монгольского ига. Именно под его предводительством проходили восстания против хана Тохтамыша в конце 14 века. Он объединил башкирский народ, различные племена и наглядно показал, что сила людей - в единстве. Только так можно победить врага и противостоять злу. Есть даже эпос "Идукай и Мурадым", посвященный этой легендарной личности. Кстати, Мурадым - сын главного героя, который продолжил дело своего отца.

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- Мне кажется, не важно, кто здесь похоронен. Это место обладает целебной силой и волшебством. Его магию испробовала на себе. Здесь нахожу ответы на, казалось бы, неразрешимые вопросы. Загаданные на холме желания становятся реальностью, - поделилась читательница Екатерина Куликова.

На горе возвышается белоснежная юрта с куполом, украшенным золотыми полумесяцами. В юрте находится черная надгробная плита. Многие мусульмане нередко совершают паломничество. Я встречала людей из разных стран: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана. И все они в один голос утверждали, что на этом месте чувствуешь себя, как в Мекке. Здесь спокойно, уютно и красиво. Сидишь на скамеечке, медитируешь, и все проблемы уходят. После чувствуешь себя обновленным человеком.

Такой отзыв сподвиг редакцию на то, чтобы внести гору Нарыстау и захоронение в "30 уникальных мест Башкортостана", составленный к 30-летию "Российской газеты".

Кстати, неподалеку от горы расположен источник Изге Гали, который никогда не замерзает. В составе воды - целебные минералы и ионы серебра. Люди приезжают за ней в любое время года, порой выстаивая огромную очередь. Местные жители утверждают, что вода источника исцеляет от многих болезней, помогает очистить кровь и победить пагубные привычки.

В тему

Ледяная купель - еще одно излюбленное место туристов, посещающих священную гору Нарыстау. По поверью, в нее нужно окунуться три раза и загадать желание, которое обязательно исполнится.

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