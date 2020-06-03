В Ижевске отец похитил у матери свою пятилетнюю дочь

В Ижевске мужчина похитил на улице пятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Инцидент произошел еще 1 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Мужчина посадил ребенка в автомобиль, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой.

Его личность уже установили. По предварительной информации, это был биологический отец девочкиа, а похищение связано со спорами о месте жительства ребенка.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 126 УК России "Похищение человека". Сейчас допрашиваются очевидцы, родственники, выясняется местонахождение отца и девочки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 8 (34121) 43-17-37 или 8 (3412) 50-06-48.