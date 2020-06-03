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03.06.2020 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В мэрию Оренбурга пришли с обысками

Текст: Алексей Юхтанов

Обыски проходят в мэрии Оренбурга, сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со средствами массовой информации следственного управления СК РФ по области Радик Галимов.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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"Следователи следственного управления СК РФ по Оренбургской области проводят обыски в администрации Оренбурга в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела", - сказал собеседник ТАСС, не уточнив, о каком именно деле идет речь.

В мэрии подчеркнули, что текущие обыски не связаны с возбужденным ранее делом о халатности должностных лиц управления организации дорожного движения мэрии. Тогда речь шла о недобросовестном отношении к службе, которое проявили местные чиновники, приняв работы по муниципальному контракту на сумму 8,2 миллиона рублей по установке дорожных ограждений.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург

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