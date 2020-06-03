В мэрию Оренбурга пришли с обысками

Обыски проходят в мэрии Оренбурга, сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со средствами массовой информации следственного управления СК РФ по области Радик Галимов.

"Следователи следственного управления СК РФ по Оренбургской области проводят обыски в администрации Оренбурга в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела", - сказал собеседник ТАСС, не уточнив, о каком именно деле идет речь.

В мэрии подчеркнули, что текущие обыски не связаны с возбужденным ранее делом о халатности должностных лиц управления организации дорожного движения мэрии. Тогда речь шла о недобросовестном отношении к службе, которое проявили местные чиновники, приняв работы по муниципальному контракту на сумму 8,2 миллиона рублей по установке дорожных ограждений.