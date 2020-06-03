В Татарстане решили запретить продажу алкоголя в маленьких кафе

Депутаты Госсовета РТ внесли в местный парламент законопроект, который ограничивает продажу спиртного в кафе, где площадь менее 50 метров. По мнению парламентеров, эта инициатива поможет бороться с так называемыми "наливайками", которые прикрываясь вывеской заведения общепита, реализуют алкоголь по ночам.

Устанавливать регионам свои нормы ограничения в этом вопросе позволяет российское законодательство. Инициатива исходит от депутатов комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Согласно внесенному законопроекту, у тех кафе, владельцы которых имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, смогут работать до конца ее окончания. Новую они уже получить не смогут.

"Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать снижению потребления алкогольной продукции", - отмечается в пояснительной записке.