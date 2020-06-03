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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Татарстане решили запретить продажу алкоголя в маленьких кафе

Текст: Олег Платонов (Казань)

Депутаты Госсовета РТ внесли в местный парламент законопроект, который ограничивает продажу спиртного в кафе, где площадь менее 50 метров. По мнению парламентеров, эта инициатива поможет бороться с так называемыми "наливайками", которые прикрываясь вывеской заведения общепита, реализуют алкоголь по ночам.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
В Москве запретили продавать алкоголь в барах и кафе меньше 20 кв.м.

Устанавливать регионам свои нормы ограничения в этом вопросе позволяет российское законодательство. Инициатива исходит от депутатов комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Согласно внесенному законопроекту, у тех кафе, владельцы которых имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, смогут работать до конца ее окончания. Новую они уже получить не смогут.

"Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать снижению потребления алкогольной продукции", - отмечается в пояснительной записке.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Проблема алкоголизма

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