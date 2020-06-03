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03.06.2020 20:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врач получил авто за 999 часов, проведенных с пациентами с COVID-19

Текст: Яна Шамаева
Фото: пресс-служба правительства Кировской области Фото: пресс-служба правительства Кировской области
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Врачу-инфекционисту из Кирова Алексею Протасову вручили автомобиль Skoda Rapid за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В апреле в регионе объявили конкурс на лучшего врача инфекционного госпиталя. Участие в нем могли принять врачи любых специальностей, но работающие с пациентами с COVID-19.

Главным критерием при выборе победителя считали количество отработанных часов. В итоге обладателем иномарки стал Алексей Протасов, работающий в Инфекционной клинической больнице Кирова. С пациентами с COVID-19 он провел 999 часов. Кроме того, на его смену выпала первая в регионе пациентка с коронавирусом.

- Я не думаю, что я особенный и лучше других. Со мной трудятся множество коллег, которые работают нисколько не хуже и достойны не меньших наград. Со мной начинали работать несколько человек, которые тоже были одними из первых, только пришли, может быть, немного позже. Я думаю, что дальнейшую судьбу автомобиля мы решим вместе с коллегами! - прокомментировал получение подарка Протасов.

По данным на 3 июня в Кировской области выявлено 1983 случая коронавируса, в том числе 87 за последние сутки. Выздоровели 1076 человек, 17 скончались.

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