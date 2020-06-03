Что может подумать современный горожанин, увидев в соцсетях объявление: "Куплю живую божью коровку от 100 штук по цене три рубля за штуку"?

Ну явно же какой-то прикол с биологическим уклоном! Так предположило большинство знакомых в ходе моего мини-соцопроса. И все они ошиблись.

Сегодня немногие дачники-любители знают, какую пользу урожаю могут принести эти крошечные красные жучки с черными точками на крыльях. Про закупку же крылатых работников думают и вовсе единицы.

А вот житель села Таборы Оханского района Андрей Васильев не только подумал, но и решил поставить дело на широкую ногу. По его мнению, без нарядных насекомых не обойтись ни одному овощеводу, который хочет вырастить действительно качественную и экологически чистую продукцию.

- Эта милая букашка - очень прожорливый хищник, прекрасно уничтожает вредителей культурных растений, - поясняет Андрей. - Не понадобится никакое опрыскивание растений вредной химией, когда на участке будут трудиться такие работники. Причем тлю, белокрылку и многие другие виды вредителей поедают не только взрослые особи, но и личинки. Личинки даже больше.

Если в огороде заведется тля, паутинный клещ, щитовка, медвяница или червец, урожая можно не дождаться. Растения

быстро засыхают под натиском насекомых-вредителей. Вот тут-то и приходит на помощь прекрасный аппетит божьей коровки. К тому же у краснокрылых работниц нет ни праздников, ни выходных - они трудятся постоянно. Более того, делают это с удовольствием.

За один день взрослая божья коровка способна уничтожить более 150-170 особей листососущей тли, а ее личинки - в 10 раз больше. Умная "мамаша" предусмотрительно оставляет кладку своего потомства поблизости от колонии тли. Надо же "детишкам" чем-то питаться.

Андрей Васильев - начинающий фермер. Пять лет назад переехал в Таборы из города, где, как говорит, одна суета. Прожив на свете 43 года, из них 15 в городах, он теперь точно знает: жить по-настоящему можно только в деревне.

Сейчас его дело - выращивание овощей для себя и немного на продажу - находится в стадии "пусконаладочных" работ. Недавно Андрей построил теплицу, где летом выращивает огурцы и помидоры, а зимой зеленый лук. Да, он рассчитывает работать и зимой - в теплице предусмотрено несколько уровней обогрева. Когда выйдет на "промышленные обороты", займется реализацией овощной продукции, главная ценность которой в том, что она будет выращена без химикатов. Зато с божьей... не помощью, а коровкой.

Идея массово закупить насекомых пришла Андрею недавно, но не является его личным ноу-хау. По словам фермера, на юге России сбор и продажа божьих коровок - обычное дело. Их там даже не сотнями считают, а килограммами. Вот однажды он и подумал, что тут, на Урале, такое тоже возможно. Да и другого выхода нет, самому-то некогда этим заниматься.

Пока, правда, по признанию Андрея, продавцы божьих коровок не стоят у него на пороге. Но это не страшно, ведь лето еще впереди. Вот установится в природе полноценное тепло, вылезут красно-черные красавицы из своих зимних норок, детвора станет больше времени на улице проводить - и пойдет дело. Огороду польза, и ребятам будет на что мороженое купить. Не говоря уже о пользе экологически чистой продукции для потребителей, а их с каждым годом становится все больше.

По подсчетам фермера, на первое время ему понадобится не так уж много жесткокрылой "рабочей силы" - голов двести от силы. Но и этого хватит, чтобы полностью очистить теплицу от всех вредителей.

Кстати, помните ли вы еще об одной особенности божьей коровки? Она всегда считалась символом детской удачи. Вся ребятня знает, если после стишка "Божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают конфетки" насекомое взлетело с руки, значит, счастье или удача точно будут. А в малом бизнесе они крайне необходимы.