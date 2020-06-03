Жительницу Кировской области осудили за оставленных без еды детей

Жительницу села Быково Куменского района Кировской области осудили за то, что она оставила своих малолетних детей без присмотра и еды. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Вечером 23 февраля этого года 34-летняя женщина ушла из дома, оставив восьмимесячную дочь и двухлетнего сына. Несколько дней она выпивала со своими знакомыми в другом населенном пункте. 25 февраля детей в запертом доме нашли полицейские и сотрудники органов профилактики. Ребят госпитализировали и оказали им всю необходимую медицинскую помощь.

Позже выяснилось, что их мать нигде не работала, жила на пособия по уходу за ребенком, а семья стояла на учете. Кроме того, ранее ее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и лишали родительских прав в отношении старших детей.

Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ на полтора года и удержания десяти процентов зарплаты в доход государства. Также ее лишили родительских прав и на маленьких детей.