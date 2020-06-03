Чуть меньше года назад "РГ" писала о страданиях жильцов дома на улице Гоголя: им приходится соседствовать с дамой, которая тащит в квартиру мусор. И вот итог почти года борьбы - администрация Дзержинского района Новосибирска, заручившись поддержкой судебных приставов и работников управляющей компании, организовала генеральную уборку в жилище 45-летней "мадам Плюшкиной". Только за первый день уборки грузчики вывезли четыре КАМАЗа хлама - комнаты были завалены им до потолка.

Однако соседи продолжают опасаться за собственное здоровье, и дело не только в антисанитарии.

- Как-то я попросила убрать с прохода санки, на которых эта женщина возила мусор, и она огрызнулась: "Дождетесь, все у меня взлетите". И можно было бы плюнуть и забыть о таких угрозах, но мы живем в доме с газопроводом, - рассказывает Елена. - Встречая ее с мешками, полными мусора, мы пытаемся с ней поговорить, но она лишь верещит в ответ заученный текст о своих правах, а иногда нападает с кулаками. Однажды с размаху ударила меня пакетом с какими-то банками, стеклом - на руке остался глубокий порез.

По словам работников местного ЖЭУ, собирательница мусора поочередно живет в разных местах - у нее целых три квартиры. Одна из них в Октябрьском районе, другая - в такой же пятиэтажке рядом с домом на Гоголя. Там жильцы оказались побойчее: если видят, что соседка снова тащит в дом мусор, выходят на улицу и просто-напросто не пускают ее в подъезд.

Новосибирская "Плюшкина" работает в одной из стоматологических поликлиник уборщицей, как это ни странно. Соседи ходили и к руководству медучреждения с просьбой как-то повлиять на сотрудницу, но там заявили, что претензий к работнику не имеют.

Нездоровая тяга к собиранию мусора проявилась у женщины еще лет десять назад. Очень скоро дом оккупировали насекомые, а едкий запах распространился даже на соседние подъезды.

- Она живет на втором этаже, а мы на пятом. Казалось бы, далеко, но стали замечать, что откуда-то лезут тараканы, - вспоминает Елена. - Выследили: оказалось, что они попадают к нам через щели вокруг окна. Как-то посмотрела на стену снаружи - а их там просто сотни, может, тысячи. Проторенными дорожками расползаются по всему дому. Приходилось ночами сидеть над кроваткой маленького ребенка, чтобы, не дай бог, к нему не забрались насекомые.

Многие обклеили пространство вокруг окон скотчем, в надежде закрыть насекомым и запаху доступ в квартиру. Жара, духота. Окно открыть - себе дороже. Жители трех подъездов регулярно травят насекомых химией - стойкий запах дихлофоса ощущается даже на улице.

Последние полтора года жильцы дома регулярно пишут жалобы в разные инстанции, но толку от них до сих пор было немного из-за длительных бюрократических процедур. Так, в районную администрацию жалоба от жильцов поступила еще летом прошлого года. Оттуда запрос был направлен в областное управление Роспотребнадзора, специалисты которого провели обследование дома на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Оказалось, что концентрация аммиака и сероводорода в пробах воздуха превышала предельно допустимые значения чуть ли не вдвое. С этим заключением работники районной администрации города обратились в суд, который принял решение по иску лишь в декабре. В постановлении значится: привести квартиру в надлежащее состояние.

- Нарушительницу удалось встретить на работе, где ей вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и установили срок для его добровольного исполнения, - отметили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов. - Женщина исполнять решение суда не собиралась. Постановление о взыскании исполнительского сбора, а также наложенный административный штраф также не повлиял на должницу. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам.

Радикальными мерами приставы называют принудительную уборку и дезинфекцию помещения. Но жильцы злополучной хрущевки убедились, что уборка проблему не решает - женщина уже натаскала "сокровищ" с помоек, и через месяц все будет по-старому.

Как бороться дальше? В мэрии отмечают, что квартиру ждет повторная дезинфекция. Все работы выполняются за счет бюджета, при этом чиновники могут через суд потребовать, чтобы хозяйка квартиры возместила затраченные средства. Но урезонят ли Плюшкину такие расходы - большой вопрос. А вот серьезные меры ответственности, по мнению городских властей, ей не грозят: "В связи с тем, что квартира не является муниципальной собственностью, выселения ее хозяйки добиться практически невозможно", - отметили в райадминистрации.

Это мнение разделяют не все юристы. Один из них, например, уверен в том, что сможет помочь жильцам выселить зло-вредную соседку. За свои услуги он просит шестьдесят тысяч рублей, и сейчас обитатели дома на Гоголя решают, стоит ли им собирать деньги вскладчину.

Можно ли выселить Плюшкина?

По словам адвоката Натальи Чернышевой, Жилищный кодекс дает возможность принудительного выселения в подобных случаях. В статье 293 ЖК РФ говорится, что можно прекратить право собственности на жилое помещение, если владелец использует его не по назначению или систематически нарушает права и интересы других жильцов. В то же время это крайняя мера, и суды обращаются к ней неохотно.

Прежде всего соседям "Плюшкина" необходимо получить подтверждение того, что санитарные нормы действительно нарушены. Для этого следует обратиться в Роспотребнадзор. По заявлению соседей инспекторы должны осмотреть квартиру собирателя мусора и составить акт, который станет весомым аргументом в суде. Важно подтвердить систематический характер нарушений - следовательно, таких актов должно быть несколько. Далее орган местного самоуправления должен вынести предупреждение в адрес владельца-нарушителя. А если хозяин квартиры этому предупреждению не внял и продолжает вредить, то муниципалитет (не соседи!) вправе подать иск о выселении.