В Алтайском крае в условиях пандемии вырос спрос на государственные социальные контракты, которые позволяют семьям поправить финансовое положение. За неполных пять месяцев в регионе было заключено почти 1,2 тысячи таких контрактов, что в три раза больше, чем за весь 2019 год.

Всего министерство соцзащиты края планирует оформить в этом году свыше 1,5 тысячи социальных контрактов на 243 миллиона рублей. В прошлом году с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, было заключено только 389 контрактов на сумму чуть более шести миллионов рублей. Финансовая помощь выросла в сорок раз за счет федерального финансирования по нацпроекту "Демография", направленного на борьбу с бедностью.

- Конечно, пандемия внесла свои коррективы - не только спрос вырос на соцконтракты, изменились и направления их использования, - подчеркнула министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. - Если раньше семьи направляли контрактные средства на развитие личного подсобного хозяйства, открытие своего микробизнеса, то сейчас их тратят на переобучение, получение востребованной профессии и поиск работы.

При этом у многих, кто ранее оформил контракт на создание своего бизнеса, возникли проблемы с реализацией своих проектов. "Кто-то планировал открыть парикмахерскую, салон красоты, но сейчас из-за режима самоизоляции не может начать свое дело, а средства на оборудование уже потрачены. Это форс-мажор, по-этому мы продлим сроки таких контрактов или предложим другие направления, которые смогут приносить доход", - отметила Наталья Оськина.

Кстати

Число свободных вакансий на рынке труда края уменьшилось на двадцать процентов и к 20 мая составило 14,6 тысячи. При этом количество официально зарегистрированных безработных в крае достигло 20,9 тысячи человек, из них 6,6 тысячи уволены после 1 марта 2020 года.