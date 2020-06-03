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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выручают соцконтракты

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 119(8173)
В Алтайском крае в условиях пандемии вырос спрос на государственные социальные контракты, которые позволяют семьям поправить финансовое положение. За неполных пять месяцев в регионе было заключено почти 1,2 тысячи таких контрактов, что в три раза больше, чем за весь 2019 год.

Всего министерство соцзащиты края планирует оформить в этом году свыше 1,5 тысячи социальных контрактов на 243 миллиона рублей. В прошлом году с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, было заключено только 389 контрактов на сумму чуть более шести миллионов рублей. Финансовая помощь выросла в сорок раз за счет федерального финансирования по нацпроекту "Демография", направленного на борьбу с бедностью.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Конечно, пандемия внесла свои коррективы - не только спрос вырос на соцконтракты, изменились и направления их использования, - подчеркнула министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. - Если раньше семьи направляли контрактные средства на развитие личного подсобного хозяйства, открытие своего микробизнеса, то сейчас их тратят на переобучение, получение востребованной профессии и поиск работы.

При этом у многих, кто ранее оформил контракт на создание своего бизнеса, возникли проблемы с реализацией своих проектов. "Кто-то планировал открыть парикмахерскую, салон красоты, но сейчас из-за режима самоизоляции не может начать свое дело, а средства на оборудование уже потрачены. Это форс-мажор, по-этому мы продлим сроки таких контрактов или предложим другие направления, которые смогут приносить доход", - отметила Наталья Оськина.

Кстати

Число свободных вакансий на рынке труда края уменьшилось на двадцать процентов и к 20 мая составило 14,6 тысячи. При этом количество официально зарегистрированных безработных в крае достигло 20,9 тысячи человек, из них 6,6 тысячи уволены после 1 марта 2020 года.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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