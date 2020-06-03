На Байкале появилось судно для утилизации отходов с кораблей и катеров

На Байкале появилось уникальное судно для приема и утилизации жидких и твердых отходов с кораблей и катеров - танкер-бункеровщик "Георгий Москалев".

Как сообщили в Росморречфлоте, проект RT37 класса Российского речного регистра был разработан специально для Байкала. Танкер "Георгий Москалев" может не только принимать канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, но и очищать их, сбрасывая уже чистую воду. Также он будет принимать твердые отходы. А еще - заправлять суда топливом и маслом.

Сегодня на озере действует только один пункт приема подсланевых вод с кораблей - это судно "Самотлор", много лет стоящее в порту Байкал. В период навигации оно принимает только 700-800 тонн нефтепродуктов и сточных вод. Это очень мало, ведь на озере зарегистрировано около семи тысяч маломерных судов. Но капитанам неудобно идти через все озеро - а с севера на юг это шестьсот километров, - чтобы сдать стоки. Поэтому отходы отправляются за борт. Катера и яхты на Байкале - не последний фактор загрязнения воды.

Заправок а все огромное озеро тоже можно пересчитать по пальцам одной руки - судовладельцы выходят из положения, подгоняя бензовозы, а у кого небольшая яхта или ложка - заливая канистрами. Это крайне неэкологичный способ.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта надеются, что появление танкера-бункеровщика, который будет курсировать по всему Славному морю, повысит безопасность и экологическую культуру байкальского судоходства.

Танкер-бункеровщик встал на баланс ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей".