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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Байкале появилось судно для утилизации отходов с кораблей и катеров

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
На Байкале появилось уникальное судно для приема и утилизации жидких и твердых отходов с кораблей и катеров - танкер-бункеровщик "Георгий Москалев".
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта
Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта

Как сообщили в Росморречфлоте, проект RT37 класса Российского речного регистра был разработан специально для Байкала. Танкер "Георгий Москалев" может не только принимать канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, но и очищать их, сбрасывая уже чистую воду. Также он будет принимать твердые отходы. А еще - заправлять суда топливом и маслом.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Сегодня на озере действует только один пункт приема подсланевых вод с кораблей - это судно "Самотлор", много лет стоящее в порту Байкал. В период навигации оно принимает только 700-800 тонн нефтепродуктов и сточных вод. Это очень мало, ведь на озере зарегистрировано около семи тысяч маломерных судов. Но капитанам неудобно идти через все озеро - а с севера на юг это шестьсот километров, - чтобы сдать стоки. Поэтому отходы отправляются за борт. Катера и яхты на Байкале - не последний фактор загрязнения воды.

Заправок а все огромное озеро тоже можно пересчитать по пальцам одной руки - судовладельцы выходят из положения, подгоняя бензовозы, а у кого небольшая яхта или ложка - заливая канистрами. Это крайне неэкологичный способ.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта надеются, что появление танкера-бункеровщика, который будет курсировать по всему Славному морю, повысит безопасность и экологическую культуру байкальского судоходства.

Танкер-бункеровщик встал на баланс ФБУ "Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей".

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