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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор оценил готовность системы образования к ЕГЭ

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Региональная система образования полностью готова к проведению Единого госэкзамена. Это особо отметил глава области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Искитимский район, где он посетил среднюю образовательную школу №3 рабочего поселка Линево.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Готовность полная, никакой растерянности, полное понимание, как действовать, чтобы обеспечить справедливую оценку знаний детей и защитить их здоровье. Мы полностью готовы к проведению ЕГЭ, и текущая ситуация никак не влияет на успехи наших выпускников, - сказал Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что жизнь продолжается, несмотря на коронавирус. Хотя, конечно, эта ситуация внесла некоторые коррективы. Так, педагогам придется действовать по-новому, учитывать строгие санитарные требования.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В линевской школе, в которой обучается 605 детей, губернатор Андрей Травников и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук ознакомились с возможностями пункта для сдачи ЕГЭ. Андрей Травников обратил внимание, чтобы к моменту сдачи в здании и помещениях была проведена полная санитарная обработка.

Школа №3 сотрудничает с новосибирским лицеем №176 по внедрению в практику инновационных образовательных проектов и программ Stem-образования. Образовательное учреждение является участником регионального проекта "Современная школа", в 2021 году здесь откроется центр "Точка роста". Успешно реализуется проект "Успех каждого ребенка" по направлению "Билет в будущее". В рамках госпрограммы Новосибирской области в здании ведутся работы по замене оконных блоков.

Директор гимназия №1 Искитимского района Ильгиза Лотфуллина сообщила, что учащиеся и родители понимают текущую ситуацию, напряжения нет. До 15 июня выпускники получат аттестат о получении среднего общего образования и будут спокойно готовиться к экзаменам.

- Все идет в штатном режиме, будут соблюдены все условия, согласно ситуации, - сказала Ильгиза Лотфуллина.

Андрей Травников пожелал успехов ребятам в сдаче ЕГЭ и их родителям.

Справка "РГ"

Рособрнадзор постановил, что 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без выпускников, будут протестированы все экзаменационные процедуры. С 3 июля начнется этап очной сдачи ЕГЭ.

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