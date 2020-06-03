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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым на берегу Енисея

Текст: Дмитрий Лапин

Сегодня утром на берегу Енисея в Красноярске, в районе острова Татышев, рыбак обнаружил тело несовершеннолетнего. Как сообщает РИА Новости, сейчас на месте происшествия работает группа экспертов, устанавливается личность погибшего.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым
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По предварительным данным, погибший - шестилетний мальчик, пропавший вчера вечером неподалеку. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне вечером в отдел полиции N 4 обратились родственники ребенка. Они сообщили, что мальчик в семь часов вечера вышел из дома и его местонахождение не известно.

На его розыск были подняты сотрудники полиции, созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН и сотрудников уголовного розыска. Ориентировка на мальчика была разослана всем нарядам полиции. Помощь в поиске оказывали волонтеры.

Причина гибели ребенка устанавливается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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