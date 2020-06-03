Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым на берегу Енисея

Сегодня утром на берегу Енисея в Красноярске, в районе острова Татышев, рыбак обнаружил тело несовершеннолетнего. Как сообщает РИА Новости, сейчас на месте происшествия работает группа экспертов, устанавливается личность погибшего.

По предварительным данным, погибший - шестилетний мальчик, пропавший вчера вечером неподалеку. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне вечером в отдел полиции N 4 обратились родственники ребенка. Они сообщили, что мальчик в семь часов вечера вышел из дома и его местонахождение не известно.

На его розыск были подняты сотрудники полиции, созданы специальные поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН и сотрудников уголовного розыска. Ориентировка на мальчика была разослана всем нарядам полиции. Помощь в поиске оказывали волонтеры.

Причина гибели ребенка устанавливается.