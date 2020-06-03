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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские археологи нашли артефакты возрастом 28 тысяч лет

Текст: Дмитрий Лапин
Во время раскопок возле города Усолье-Сибирское в Приангарье археологи Иркутского государственного университета обнаружили более 1000 предметов, в том числе изделия, выполненные древними людьми в период позднего палеолита.
Фото: Иркутский государственный университет Фото: Иркутский государственный университет
Фото: Иркутский государственный университет

Как сообщили в ИГУ, эти работы проводятся на месте планируемой автодороги в обход Усолья-Сибирского. Предварительная археологическая разведка, проведенная еще в 2015 году, выявила здесь наличие культурного слоя.

Фото: Россия 1
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- Территория Усольского района - настоящее археологическое Эльдорадо, - говорит Екатерина Липнина, директор Научно-исследовательского центра "Байкальский регион" ИГУ, доцент кафедры исторического факультета ИГУ. - Древний человек жил здесь практически во все периоды каменного века, который характеризуется самой высокой продолжительностью существования человеческих сообществ. Именно поэтому любая находка - это возможность получить дополнительные знания о наших предшественниках, которые осваивали и использовали ресурсы этих мест очень грамотно.

В ходе раскопок археологи нашли каменные орудия труда - скребла, применяемые для обработки шкур животных. Ученые сразу могут отличить их от обычных камней по видимым характерным следам обработки. В палеолите люди расщепляли камни либо методом удара (раскола), либо отжимной техникой (давлением).

Фото: vk.com/wall432917_2260
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В Усольском районе Иркутской области вблизи села Мальта еще 90 лет назад была открыта стоянка одна из самых известных стоянок древнего человека, относящаяся к позднему палеолиту (люди жили здесь примерно 24 000 лет назад) - жилища, каменный инвентарь, предметы искусства, а также погребение со стоянки Мальта описаны во всех российских учебниках по археологии. Именно здесь была найдена  одни из самых известных артефактов каменного века - фигурка так называемой Венеры Мальтинской, изготовленная из бивня мамонта, и изображение мамонта на костяной пластине, которые хранятся в Эрмитаже.

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