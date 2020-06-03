Сибирские ученые выявили новые опасные свойства клещевого гибрида

- Мы с удивлением обнаружили, что большая часть особей - это даже не таежный клещ и не клещ Павловского, а их межвидовый гибрид, - цитирует издание заведующую лабораторией молекулярной микробиологии ИХБиФМ СО РАН доктора биологических наук Нину Тикунову.

По данным ученых, в Новосибирской области наибольшую угрозу для людей представляют таежный клещ и близкородственный клещ Павловского. Они очень похожи внешне, оба имеют пики активности в мае-июне и предпочитают схожие места обитания - увлажненные лиственные и смешанные леса, долины лесных рек и ручьев. Когда-то клещи Павловского были редкостью, но за последнее десятилетие их численность резко возросла. И теперь в некоторых окрестностях этот вид является доминирующим, особенно в лесопарковых зонах Новосибирской и Томской областей.

Как предполагают сотрудники ИХБиФМ, гибрид образовался за счет того, что оба вида клещей стали сосуществовать на одной территории. Впервые о гибриде стало известно в 2009 году.

- Мы выяснили, что гибрид оказался плодовитым. К примеру, гибрид осла и кобылы не может давать потомство, а у клещей оно образуется и между собой, и с родительскими видами. Скорее всего, причина в том, что в какой-то из гибридизаций произошло очень удачное сочетание генов, - говорит Нина Тикунова.

Ученые предполагают, что это свойство будет способствовать распространению клещевого гибрида в таежные зоны. По словам Тикуновой, он переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе - вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий, которые поражают собак. То есть человек помимо вируса клещевого энцефалита может заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий.

В разных местах этот клещ встречается с разной частотой. Так, в новосибирском Академгородке самая высокая частота зафиксирована в Верхней зоне, в районе Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН и территорий, которые прилегают к нему со стороны реки Шадрихи.