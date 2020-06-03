Суд оставил под арестом двух фигурантов дела "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерова продлил арест двум обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Экс-глава ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор города по пожарному надзору Григорий Терентьев останутся под стражей еще на три месяца.

Слушание по уголовному делу чиновников, обвиняемых в растрате, халатности и мошенничестве, началось в декабре прошлого года. Как уточнили в суде, срок содержания под стражей обоим продлен до 10 сентября 2020 года. Постановление в законную силу пока не вступило.

А 22 мая Кемеровский областной суд отклонил апелляционные жалобы в защиту интересов бывшего гендиректора компании-собственника сгоревшего ТРЦ Юлии Богдановой, бывшего технического директора этого же ОАО Георгия Соболева, а также эск-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок. Рассмотрев законность и обоснованность постановления Заводского райсуда, который в апреле продлил всем троим срок ареста до 26 июля, апелляционная инстанция оставила все без изменения.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания образовался на самом верхнем, четвертом этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона с аттракционами и катком. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых дети. В качестве обвиняемых по уголовным делам, возбужденным после ЧП, арестованы 15 человек.