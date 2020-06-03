Теплотрассу на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске заменят к июлю

Почти 440 миллионов рублей из внебюджетных источников будет направлено в этом году на капитальный ремонт городских тепломагистралей в Новосибирске. МУП "Энергия" планирует отремонтировать на эти средства 20 километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

Один из значимых объектов, на котором в настоящее время ведутся работы, - участок магистральной теплосети на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Важно, что эта теплотрасса была передана в муниципальную собственность в 2020 году, и ее сразу включили в программу ремонта.

- В Новосибирске в этом году с апреля началась подготовка к зиме, к следующему отопительному сезону. Прежде всего проходят испытания теплосетей и устранение дефектов. Это важная часть работы: если этого не делать, то в зимний период могут возникнуть непредвиденные ситуации. Кроме того, есть объекты, которые в этом году будут отремонтированы. Участок теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев - один из них. Ремонтные работы проводит муниципалитет в лице МУП "Энергия" совместно с ресурсоснабжающей организацией - Сибирской генерирующей компанией (СГК) - в рамках программы реконструкции теплосетей, которая включает не только замену труб, но и ремонт других объектов - насосных станций, котельных, - рассказал мэр Анатолий Локоть.

На выездном совещании специалисты сообщили мэру города, что работы на объекте начались 23 апреля. В три этапа планируется провести техническое перевооружение магистральной тепловой сети диаметром 700 миллиметров общей протяженностью более 1,2 километра в однотрубном исчислении (560 метров трубопровода). Общий объем финансирования работ составит 72 миллиона рублей.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев отметил, что данная теплотрасса имеет важное значение для огромного Затулинского жилмассива. Однако построенная в 2008 году застройщиком для развития Затулинки, она была брошена владельцем, что привело к высокой изношенности, аварийному состоянию участка и размыванию грунта. Приходилось в аварийном режиме менять участки теплотрассы.

- Позапрошлой зимой на этом участке теплотрассы часто происходили сбои, приходилось переключать теплоснабжение микрорайона на резервную подачу тепла. За более чем десять лет трубы износились. Сейчас, после оформления всех необходимых документов, муниципалитет принял теплотрассу в собственность. Мы рассчитываем, что после замены современные трубы прослужат не менее тридцати лет, - добавил мэр Анатолий Локоть.

Глава города особо обратил внимание на то, что все работы должны быть выполнены качественно. Специалисты уделяют внимание гидроизоляции канала, в которые укладывают трубы, чтобы в последующем избежать коррозии металла. Современными материалами проводится теплоизоляция труб, что повышает их долговечность и защиту от внешнего воздействия. Все это должно увеличить срок безаварийной службы объекта.

- Мы видим, что подрядчик укладывает стальную трубу высокого качества, применяет антикоррозионную изоляцию, качественно проводится тепловая изоляция и делаются крепления. Мы надеемся, что после модернизации никакие грунтовые и техногенные воды не зайдут в канал и это не приведет к наружной коррозии трубопровода, - пояснил Дмитрий Перязев.

Фото: Татьяна Кравченко

После укладки теплотрассы подрядчик, выигравший муниципальный контракт, должен провести рекультивацию и благоустройство территории, на которой шел ремонт. Это обязательное условие.

- Никаких неудобств жители Затулинского микрорайона, а это порядка 50 тысяч человек, в связи с ремонтом теплотрассы не должны испытывать, - подчеркнул мэр.

Директор МУП "Энергия" Сергей Квашнев сообщил, что ранняя весна позволила уже завершить первый этап работ и приступить ко второму. И если по плану объект должен быть сдан к 30 сентября, то высокие темпы ремонта позволят это сделать к концу июля.

- Мы обращаемся ко всем подрядчикам, которые в этом году ремонтируют теплосети, с просьбой не затягивать с этим. Не менее важно провести благоустройство территорий, уложить газоны. Все работы должны быть завершены к 30 сентября, - резюмировал глава города.

Справка "РГ"

Муниципальное унитарное предприятие "Энергия" в этом году проведет ремонтные работы на еще одном значимом объекте - в районе дома № 4 улицы Комсомольская (в ноябре прошлого года здесь произошел прорыв огромной теплотрассы, в результате чего без тепла остались сотни домов). На объекте будет работать подрядчик МУП "Энергия", одновременно часть теплосетей отремонтирует СГК. Это необходимо для повышения качества теплоснабжения Северо-Чемского жилмассива. Кроме того, в течение лета много участков теплосетей по плану отремонтирует и построит СГК. Работы будут проводиться на улицах Дмитрия Донского, Владимировская, Кошурникова, Бориса Богаткова. Что касается гидравлических испытаний, то их планируется завершить к 19 июля. На сегодняшний день выявлено 390 дефектов на внутриквартальных и магистральных теплосетях.