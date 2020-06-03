Ученый сообщил, сколько держится иммунитет к COVID-19

Новый коронавирус поставил перед эпидемиологами множество вопросов, ответов на которые пока нет. Но они будут, уверен заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин (на фото).

Для этого вуз начал тестировать население региона на наличие иммунитета к COVID-19, сообщил ученый "Российской газете".

Вирус пришел зимой

Александр Дмитриевич, я правильно понимаю, вы проводите не массовое тестирование, а научное исследование?

Александр Ботвинкин: Да. Накопив достаточно материала и проанализировав его, мы могли бы дать более объективную картину распространения инфекции и скорректировать стратегию борьбы с распространением COVID-19.

Поэтому мы не ставим задачу массово тестировать население области. Нам надо набрать достаточный для научного анализа материал, используя мощности Профессорской клинки университета и результаты, полученные в других клиниках и лабораториях Иркутска.

Но вы же не вслепую ведете исследование? У вас, наверняка, уже есть конкретные предположения, которые вы намерены проверить?

Александр Ботвинкин: Если проанализировать официальную информацию о количестве инфицированных и распространении COVID-19 в регионе, то можно заметить, что большая часть заболевших выявляется не среди местного населения.

Это гости из ближнего зарубежья или других регионов России. Яркий пример - трудовые мигранты, прибывающие на стройки Приангарья. Почему тогда не было резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом среди местного населения, хотя обследованы десятки тысяч людей? Что это - результат превентивных мер по самоизоляции в начале эпидемии? Или других мер, снижающих вероятность передачи инфекции? А может, какой-то процент сибиряков уже перенес это заболевание и имеет иммунитет?

Известно, что в течение зимы у многих иркутян с симптомами острой респираторной инфекции обнаруживали коронавирусы человека, что могло изменить восприимчивость населения к COVID-19.

То есть, вы допускаете, что коронавирус мог циркулировать на территории Прибайкалья и раньше, еще до объявления пандемии?

Александр Ботвинкин: А почему бы и нет? Мы не можем игнорировать такую возможность. В качестве аргумента могу привести исторический факт. После того, как в 1970-е годы был открыт вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), оказалось, что с помощью новых лабораторных тестов его удалось обнаружить в пробах крови, собранных от людей гораздо раньше. Возможно, это не совсем корректный пример, так как ВИЧ-инфекция протекает хронически и передается другими путями. Но он демонстрирует, что наука должна проверять разные версии, а не только очевидные.

В поисках антител

Тест стопроцентно обнаруживает наличие антител к COVID-19?

Александр Ботвинкин: К сожалению, любой тест может давать как ложно положительные, так и ложно отрицательные результаты. Не исключены перекрестные реакции с родственными вирусами, например с коронавирусами человека. Но в целом иммуноферментный анализ (ИФА) считается достаточно специфичным и чувствительным тестом. Количественные оценки для тест-систем на антитела к новому коронавирусу пока отсутствуют, так как их широкое применение только начинается. Однако известно, что антитела вырабатываются в организме в ответ как на клинически выраженное заболевание, так и после бессимптомного течения инфекции.

С какого момента болезни можно обнаружить эти антитела?

Александр Ботвинкин: Антитела класса М можно обнаружить к концу первой недели после заражения. Это "первая линия обороны", и они довольно быстро исчезают. В дальнейшем начинают вырабатываться иммуноглобулины класса G. Они обнаруживаются в крови с конца второй недели после заболевания.

Количество антител достигает пика на второй-третий месяц после заражения, и в этот период они представлены в основном иммуноглобулинами класса G, которые сохраняются в организме до года и более. Именно присутствие в крови иммуноглобулинов класса G свидетельствует о перенесенной в прошлом инфекции.

Поэтому в лабораториях чаще используются тест-системы именно для выявления иммуноглобулинов G. Для COVID-19 такая тест-система разработана Новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". И еще несколько аналогичных тест-систем лицензировано.

Как проходит забор материала и, собственно, сам анализ на антитела?

Александр Ботвинкин: У обследуемого берется кровь из вены. С помощью центрифугирования или другим методом отделяется сыворотка, которая и служит материалом для исследования. После того как собрано достаточное для анализа количество проб, они доставляются в сертифицированную лабораторию. Для исследования используются специальные приборы - ИФА-анализаторы. Сам анализ занимает несколько часов.

А почему люди получают ответ через несколько дней?

Александр Ботвинкин: Пока ответ пациенту о наличии или отсутствии в его организме антител к вирусу COVID-19 действительно будут выдавать через четыре-пять дней. Требуется время для отработки всей технологической цепочки. В дальнейшем сроки получения результата надеюсь, будут сокращены.

Сам себе лаборант

Говорят, в аптеках вот-вот появятся тест-полоски на антитела COVID-19. Просто каплю крови из пальца можно нанести и в лабораторию ходить не надо.

Александр Ботвинкин: Да, это так называемые хроматографические тесты, работающие по принципу тестов на беременность. Но их чувствительность ниже стандартного ИФА-анализа. Не исключено, что они могут появиться в аптеках.

Но я не думаю, что это хорошо, когда мы имеем дело с инфекционной болезнью. Надо принимать во внимание проблемы биологической безопасности и необходимость медицинских знаний для правильной интерпретации результата. Например, антитела могут быть обнаружены на 10-14 день после заражения, когда человек еще заразен.

Означает ли распространение ИФА-тестов, их относительно низкая стоимость и быстрое получение результата, что в дальнейшем они будут применяться для диагностики заболевания?

Александр Ботвинкин: Думаю, пока нет. Для диагностики заболевания тест на антитела не очень пригоден потому, что антитела могут быть определены спустя одну-две недели после начала болезни. С помощью теста ПЦР (полимеразная цепная реакция) на выявление COVID-19 имеется возможность обнаружить вирус раньше. И этот тест более специфичен и чувствителен. Хотя в Китае после эпидемии 2002-20003 годов были опубликованы статьи о целесообразности параллельного использования ПЦР и теста на антитела. В перспективе для массового обследования населения может быть разработан ИФА-тест для определения не только антител, но и вируса. Но на данном этапе основной смысл применения иммуноферментного анализа заключается в ретроспективной оценке закономерностей распространения коронавируса среди населения.

В ожидании вакцины

Существуют и применяются математические методы, с помощью которых можно прогнозировать пики, плато и спады эпидемии. Этого недостаточно? Нужны еще и тесты на антитела?

Александр Ботвинкин: Математические модели, на основе которых составлялись прогнозы, в основном, предполагали, что коронавирус распространяется в полностью восприимчивой к нему популяции. И каждый человек имеет равную вероятность заражения и заболевания. Но в реальной ситуации так бывает не всегда. Хорошо известно, что даже во время эпидемий чумы заболевали далеко не все жители города или страны.

Да, по сообщениям из ряда европейских стран мы видим, что рассчитанные кривые роста и снижения количества больных подтвердились. Но есть и другие примеры. Например, в нашем регионе аналогичные расчеты, к счастью, не оправдались. После выявления первых случаев число заболевших в течение апреля увеличивалось значительно медленнее в сравнении с прогнозом. Рост заболеваемости в мае в значительной мере обусловлен миграцией населения из других регионов, что в прогнозе не учитывалось. Очень важно понять, почему так произошло.

Сегодня много говорят о необходимости массового тестирования, в том числе и на антитела к COVID-19. Что вы думаете?

Александр Ботвинкин: Думаю, что массового тестирования не нужно. Для научных выводов достаточно выборочного обследования населения.

Практически важно обследовать медицинских работников - в случае положительно результата им не надо будет еженедельно проходить ПЦР-тестирование и будет гораздо спокойнее работать с больными. По-видимому, обследование контактных могло бы уменьшить нагрузку на обсервационные отделения.

С другой стороны, есть люди, заинтересованы в проведении такого исследования. Кто-то хочет общаться с пожилыми родственниками, зная, что уже переболел и не заразит их. Кому-то очень некомфортно ходить в масках и респираторах, а некоторые просто устали бояться.

А риск повторного заражения существует?

Александр Ботвинкин: Такой риск, согласно накопленным эпидемиологами данным, полностью не исключается. Глобальное распространение COVID-19 началось недавно, информации для окончательных выводов недостаточно. Однако, несомненно, что вероятность повторного заболевания для человека, в крови которого обнаружены антитела к коронавирусу, очень мала, по крайней мере, в течение первого года. В дальнейшем иммунитет может ослабевать.

Это справедливо и по отношению к иммунитету, который формируется после вакцинации. Например, вакцинированные в детстве от кори, могут заболеть во взрослом состоянии после контакта с больным. Поэтому предусмотрена ревакцинация и выборочное тестирование населения на антитела к вирусу кори. Аналогичные проблемы будут возникать после того, как начнется вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Тем не менее, надо понимать, что вакцинация является единственным надежным методом профилактики респираторных инфекций. Но пока вакцины в нашем распоряжении нет.

А распространение COVID-19 продолжается, и приходится терпеть ограничения в общественной жизни. И, конечно, никто не отменял санитарно-гигиенические правила, которые уже прочно вошли в нашу жизнь: избегайте замкнутых пространств с большим скоплением людей, соблюдайте социальную дистанцию, не трогайте лицо руками, чаще мойте руки. И будьте здоровы.

Справка "РГ"

Тесты, выявляющие коронавирус, позволяют определить наличие его нуклеиновой кислоты у человека. Биоматериал для проведения анализа - мазки из рта и носоглотки. Этот тест также проводят перед выпиской пациента из госпиталя, чтобы проверить, освободился он от вируса или нет. Его повторяют два-три раза. Тесты на антитела определяют не сам вирус, а присутствие иммуноглобулина, который вырабатывается организмом для борьбы с возбудителем инфекции. Биоматериал для него - кровь. Вернее, ее сыворотка.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.