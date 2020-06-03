В Хакасии полицейский сбил двух сестер-дошкольниц

Вечером, 2 июня, в поселке Райков Усть-Абаканского района Республики Хакасия в ДТП пострадали две маленькие девочки - сестры пяти и семи лет были сбиты на центральной улице автомобилем ВАЗ 21140.

Как сообщает "Интерфакс", машиной управлял сотрудник полиции: "возвращаясь с работы на личном автомобиле, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на девочек, которые внезапно выбежали на проезжую часть из-за припаркованного около магазина автомобиля в месте, не оборудованном пешеходным переходом".

Пострадавшие дети с серьезными травмами госпитализированы в республиканскую больницу.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает, что следователи начали по факту ДТП процессуальную проверку. Ими произведен тщательный осмотр места дорожно-транспортного происшествия. В отношении пострадавших детей назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет установления тяжести вреда, причиненного их здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.