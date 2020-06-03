Новости

Задержан крымчанин, грабивший ювелирные салоны с игрушечным пистолетом 10:50
В Свердловской области выявлено 357 новых случаев COVID-19 10:47
Пожар в петербургской больнице мог произойти из-за курения 10:46
Ракеты с несущим фюзеляжем предлагают разработать в США 10:46
Крымчанка три года получала военную пенсию за умершего отца 10:45
Московским школьникам объяснят ПДД онлайн 10:41
В Хакасии полицейский сбил двух сестер-дошкольниц 10:38
В Ижевске отец похитил у матери свою пятилетнюю дочь 10:36
Один человек погиб при пожаре в инфекционной больнице в Петербурге 10:33
Протестующие в США разгромили автосалон Mercedes-Benz 10:33
В Перми завершили расследование дела о поджоге женщины в магазине 10:09
Московские врачи вылечили от коронавируса более 90 тысяч человек 10:06
В Москве проверят мосты и тоннели по маршруту следования техники на Парад 10:05
Шесть фатальных ошибок при обгоне грузовиков 10:00
В Забайкалье школьницу наградят за спасение людей из упавшего автобуса 09:58
Леса рядом с Якутском подверглись нашествию сибирского шелкопряда 09:45
Челябинской подземке помогут метростроевцы из Екатеринбурга 09:45
Вернувшийся из кругосветки фрегат "Паллада" встретили во Владивостоке 09:40
В Сибири многодетную семью оставили без электричества 09:35
Пентагон перебросил к Вашингтону 1600 военных 09:30
В Подмосковье задержали грабительницу-рецедивистку 09:27
Уральские ученые разработали метод быстрого поиска метеоритов 09:23
В Татарстане решили запретить продажу алкоголя в маленьких кафе 09:22
Колокольцев наградил полицейского из Владивостока за спасение человека 09:21
Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым на берегу Енисея 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
03.06.2020 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии полицейский сбил двух сестер-дошкольниц

Текст: Дмитрий Лапин

Вечером, 2 июня, в поселке Райков Усть-Абаканского района Республики Хакасия в ДТП пострадали две маленькие девочки - сестры пяти и семи лет были сбиты на центральной улице автомобилем ВАЗ 21140.

Фото: depositphotos.com
В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом пострадали трое детей

Как сообщает "Интерфакс", машиной управлял сотрудник полиции: "возвращаясь с работы на личном автомобиле, двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на девочек, которые внезапно выбежали на проезжую часть из-за припаркованного около магазина автомобиля в месте, не оборудованном пешеходным переходом".

Пострадавшие дети с серьезными травмами госпитализированы в республиканскую больницу.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает, что следователи начали по факту ДТП процессуальную проверку. Ими произведен тщательный осмотр места дорожно-транспортного происшествия. В отношении пострадавших детей назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет установления тяжести вреда, причиненного их здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Борьбе с COVID-19 дадут правовую оценку
Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет