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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Землю - дачникам

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 119(8173)
В Кузбассе снизили выкупную цену участков, приобретаемых жителями области для личных нужд, с 60 до 25 процентов от их кадастровой стоимости.

Закон, который приняли депутаты областного заксобрания, имеет отношение к земле под индивидуальными объектами недвижимости - домами, дачами, а также для ведения подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и других подобных целей. Проект документа, прошедшего первое чтение еще в январе, рабочая группа рассмотрела вместе с представителями муниципалитетов. И все пришли к выводу, что действующая ставка для граждан неподъемна, потому и желающих оформить землю в собственность очень мало.

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Семь лет назад в регионе выкупная цена индивидуальных участков составляла всего пять процентов от их кадастровой стоимости. Но законодатели увеличили ее в двенадцать раз - в надежде пополнить казну.

- Однако деньги рекой не полились: граждане, не готовые отдавать огромные суммы за свои участки, стали просто переоформлять их на льготников. В результате бюджет не получил ничего, - отмечает специалист по недвижимости Игорь Усацкий. - Но и снижение ставки до 25 процентов ситуацию вряд ли изменит. Платить 125-150 тысяч рублей за десять соток при кадастровой стоимости в 500-600 тысяч сегодня тем более готовы далеко не все. Люди давно ждут уменьшения тарифа, откладывая оформление земли до лучших времен. Думаю, оптимальной была бы ставка на уровне десяти-пятнадцати процентов от кадастровой стоимости.

Между тем

Кадастровая стоимость индивидуальных земельных участков в Кузбассе, по данным парламентариев, к началу 2021 года в регионе должна уменьшиться в полтора-два раза. Тогда и снижение цены на землю для личных нужд станет ощутимее.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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