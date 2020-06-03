Легендарный танк Т-34, изготовленный из кузнецкой брони и дошедший до Берлина, восстановят новокузнецкие металлурги.

В Новокузнецке легендарный Т-34 после снятия с постамента уже прозвали "летающим". Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ

Боевую машину весом в 32 с половиной тонны впервые за 47 лет сняли при помощи 110-тонного крана и автовышки с постамента возле заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината.

Ремонтники до 20 июня проведут диагностику всех узлов и агрегатов танка, техническое обслуживание, ремонт и испытания ходовой части. А 24 июня Т-34 будет участвовать в городском параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Танк образца 1944 года с номером 114 на борту и 85-миллиметровой пушкой прошел героический путь. Потерял в жестоких боях два экипажа, участвовал в штурме Берлина. После войны служил в советских танковых частях в Германии и Чехословакии и вплоть до 1972 года входил в состав лучшего танкового подразделения Сибирского военного округа. На постамент бронированный памятник трудовому подвигу кузнечан торжественно установили 9 Мая 1973-го.