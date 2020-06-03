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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На променад в наушниках

В Новосибирске организовали первый цифровой спектакль
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 119(8173)
В Новосибирске состоялся первый цифровой спектакль с элементами дополненной реальности. Чтобы принять приглашение на спектакль-променад "Домой" драмтеатра "Старый дом", зрителям необходим гаджет с видеокамерой и наушники. Стать участником digital-действа можно из любой точки мира.

"В полдень театр опубликует QR-код, который станет приглашением и третьим звонком к старту премьерных онлайн-показов "Домой". Премьера пройдет не на сцене театра, а на экранах смартфонов наших зрителей", - сообщили накануне постановки в пресс-службе театра.

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Премьере не помешал даже сильный дождь. Укрывшись под зонтами, участники и первые зрители прошли по семи локациям. В основе спектакля "Домой" лежат эксклюзивные воспоминания тех, кто лично знал Янку Дягилеву, и тех, кто вдохновлялся и продолжает вдохновляться ее творчеством до сих пор. Виртуальная прогулка сопровождается песнями.

Идея посвятить легенде сибирского панк-рока Янке Дягилевой спектакль родилась осенью 2019 года в процессе лабораторных изысканий международного фестиваля актуального театра "Хаос", организатором которого выступает "Старый дом". В роли коллабораторов выступили режиссер Михаил Патласов, драматург Алина Шклярская, медиахудожник Марина Блинова и литературное объединение "Студия 312". В роли певицы - актриса Анастасия Пантелеева. Весной 2020 года "Старый дом" решил придать виртуальному спектаклю-прогулке завершенный вид, что в нынешних дистанционных условиях пришлось весьма кстати.

- Это первый спектакль в Новосибирске, посвященный рожденной в нашем городе исполнительнице, и второй опыт обращения "Старого дома" к жизни и творчеству одних из ярчайших лидеров сибирского андеграунда (спектакль "Летов" был поставлен в 2015 году. - Прим. "РГ"). Прогулка "Домой" стартует у театра "Старый дом" и заканчивается у дома N 43 по улице Семьи Шамшиных, где всю свою жизнь прожила Яна Станиславовна Дягилева. Зрителям предстоит пройти по городу проторенными Янкой дорогами и, опираясь на рассказы очевидцев, а также поэтическое и музыкальное наследие легенды советского андеграунда, заглянуть в омут стертой с лица земли эпохи, - рассказали авторы проекта об его задумке.

Деревянный дом, в котором жила певица, построен в первом десятилетии прошлого века. Здание получило охранный статус, но не было включено в реестр объектов культурного наследия. В последние годы дом не раз пытались снести - место привлекательно для новой застройки. Его отчаянно пытаются сохранить, чтобы обустроить в стенах музей сибирского панка. "Возможно, виртуальная прогулка с театром "Старый дом" станет уникальным шансом в последний раз увидеть уходящую натуру", - говорят в театре.

Как музеи и театры готовятся к снятию ограничений

- Спектакль в течение двух недель бесплатно доступен в любом смартфоне. Для того чтобы увидеть постановку, нужно скачать на него специальное приложение, отсканировать QR-код, размещенный на первой локации - в галерее спектаклей театра "Старый дом" (улица Большевистская, 45) либо на сайте театра. И отправиться в путь. Мы планируем собрать отзывы и запустить вторую версию после доработки, - сказала пресс-секретарь "Старого дома" Юлия Щеткова.

Справка "РГ"

Янка Дягилева (1966-1991) - советская рок-певица, автор-исполнитель, оставившая около пятидесяти песен, участница панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие Октябри". Погибла при невыясненных обстоятельствах. Одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов и один из немногих музыкантов, чьи жизнь и творчество и много лет спустя после гибели автора прочно ассоциируются с Новосибирском.

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