Видео: В Северной Осетии штормовой ветер снес деревья и крыши

Почти по всей территории Северной Осетии сегодня прошел мощный ливень с грозой и штормовым ветром. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, порывы ветра достигали такой силы, что срывали крыши.

- В Беслане резкие порывы ветра снесли крышу жилого здания. Семья из шести человек была эвакуирована, никто не пострадал, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На улице Калинина ветер сорвал десяток секций забора из профнастила и унес на высоковольтные провода и трамвайные рельсы. Крупные металлические листы перекрыли одну из полос движения.

Во Владикавказе и нескольких районах республики ливень затопил дороги, в некоторых местах вода поднялась настолько, что не может проехать легковой автомобиль. Также очевидцы сообщают о поваленных деревьях.

В ГУ МЧС Северной Осетии уточнили, что по имеющимся данным никто не пострадал. Ранее республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погоды, сильном дожде в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 28 м/с. Прогноз также сохраняется на 4 июня.