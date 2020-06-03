Жителя Ингушетии расстреляли в собственном автомобиле

В Ингушетии сотрудники полиции расследуют убийство жителя села Экажево. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД, преступление произошло поздно ночью 2 июня. Местные жители сообщили о перестрелке на улице Афганской. Прибывшие по тревоге полицейские обнаружили легковой автомобиль со следами пулевых пробоин. В салоне находился труп владельца машины.

"На месте преступления найдены пули и гильзы от стрелкового оружия", - уточнили в ведомстве.

Сотрудники следственно-оперативной группы приступили к розыску убийц и проверяют различные версии. По одной из них - причиной расстрела стала кровная месть.

Ранее "РГ" сообщала, что 1 июня на автомобильной трассе около села Яндаре из автомата был убит житель республики. Преступление было совершено прямо в полдень и попало на камеру видеорегистратора. По факту преступления возбуждено уголовное дело.