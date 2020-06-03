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03.06.2020 19:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Помогут военные

Минобороны отправляет специалистов, чтобы починить мост, рухнувший под Мурманском
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Минобороны перебрасывает специалистов и технику в Мурманскую область. Военные должны помочь в кратчайшие сроки восстановить железнодорожное сообщение, которое было прервано после обрушения моста, связывавшего Мурманск с остальной частью России.
Восстанавливать рухнувший мост военным будет непросто. По мнению специалистов, потребуется не меньше двух недель. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области Восстанавливать рухнувший мост военным будет непросто. По мнению специалистов, потребуется не меньше двух недель. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области
Восстанавливать рухнувший мост военным будет непросто. По мнению специалистов, потребуется не меньше двух недель. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области

ЧП произошло на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги. Из-за мощного паводка река Кола вышла из берегов и подмыла один из пролетов железнодорожного моста.

Фото: РИА Новости
Паводок разрушил мост, связывавший Мурманск с Большой землей

В итоге Мурманск оказался отрезан от остальной части страны. Движение пассажирских и грузовых поездов прекратилось. Сейчас выехать из города можно только автотранспортом. На месте уже работают гражданские специалисты, которые устраняют последствия стихии. Следственное управление на транспорте по факту обрушения моста возбудило уголовное дело.

Следователи выясняют, почему конструкция, которую ремонтировали в 2014 году, не выдержала напора воды.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны помочь в восстановлении железнодорожного сообщения, и военные немедленно взялись за дело. По распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мурманскую область направляется более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.

Как сообщили в Минобороны РФ, железнодорожным транспортом со станции Фокино Брянской области в город Оленегорск Мурманской области будут доставлены военнослужащие и военная техника.

Кроме того, на место аварии отправится специальный железнодорожный подвижной состав железнодорожного батальона 29-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа.

Переброску подразделений и специальной техники инженерных войск в Мурманскую область будут проводить также и самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Движение поездов на мурманском направлении восстановят 23 июня

Военные специалисты должны будут подготовить карьер в скальном грунте "для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями".

Железнодорожники обещают, что первые составы отправятся из Мурманска уже через две-три недели.

Происшествия ЧП Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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