Каргопольский район 1 июня стал первым в Архангельской области муниципальным округом. В него вошли одно городское и пять сельских поселений, административный центр - город Каргополь.

Право перейти на одноуровневую систему местного самоуправления в прошлом году предоставил федеральный закон, а областное собрание внесло необходимые изменения в региональные законы. Муниципальная реформа призвана повысить эффективность управления и уровень жизни в глубинке. Но решение принимается с учетом мнения общественности:

- Глав и депутатов муниципалитетов тревожило, не будут ли их заставлять переходить на новые муниципальные образования. Законом это категорически не допускается. Если хотя бы два поселения не согласны, тема снимается с обсуждения. У нас в области такую возможность рассматривали четыре района, причем без всякого давления со стороны госвласти, - пояснил председатель комитета областного собрания по законодательству и вопросам местного самоуправления Игорь Чесноков.

По словам главы Каргополья Натальи Бубенщиковой, вопрос обсуждался с депутатами, главами поселений и местными жителями. Главными предпосылками к объединению стали скромные поселенческие бюджеты, которых не хватает на исполнение полномочий. В итоге за преобразование района в муниципальный округ проголосовали большинство депутатов представительных органов района.

Областной парламент также одобрил законопроект о мерах господдержки новых муниципальных округов.