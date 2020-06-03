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03.06.2020 09:08
Проект: В регионах

Каргополье станет округом

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 119(8173)
Каргопольский район 1 июня стал первым в Архангельской области муниципальным округом. В него вошли одно городское и пять сельских поселений, административный центр - город Каргополь.

Право перейти на одноуровневую систему местного самоуправления в прошлом году предоставил федеральный закон, а областное собрание внесло необходимые изменения в региональные законы. Муниципальная реформа призвана повысить эффективность управления и уровень жизни в глубинке. Но решение принимается с учетом мнения общественности:

- Глав и депутатов муниципалитетов тревожило, не будут ли их заставлять переходить на новые муниципальные образования. Законом это категорически не допускается. Если хотя бы два поселения не согласны, тема снимается с обсуждения. У нас в области такую возможность рассматривали четыре района, причем без всякого давления со стороны госвласти, - пояснил председатель комитета областного собрания по законодательству и вопросам местного самоуправления Игорь Чесноков.

По словам главы Каргополья Натальи Бубенщиковой, вопрос обсуждался с депутатами, главами поселений и местными жителями. Главными предпосылками к объединению стали скромные поселенческие бюджеты, которых не хватает на исполнение полномочий. В итоге за преобразование района в муниципальный округ проголосовали большинство депутатов представительных органов района.

Областной парламент также одобрил законопроект о мерах господдержки новых муниципальных округов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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