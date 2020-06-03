В Петербурге состоялась первая онлайн-ярмарка вакансий, в этом году - в медицинской сфере. Ежегодно отраслевые ярмарки проходили в одном из выставочных комплексов, собирая соискателей и работодателей, спикеров для лекций, а психологи помогали соискателем подготовиться к собеседованию. Сегодня ярмарки перешли в онлайн, сохранив традиционное содержание. Накануне на онлайн-платформе работодатели получили возможность провести презентацию своих учреждений, а соискатели - пройти виртуальное собеседование.

Спрос на новых работников в сфере здравоохранения остается высоким, медики были востребованы всегда, в особенности младший и средний медицинский персонал. На первую отраслевую ярмарку было подано 900 предложений о работе, а зарегистрировались 826 потенциальных кандидатов. Среди них - как те, кто хотел бы сменить место работы, так и выпускники вузов, и даже специалисты с большим перерывом в стаже. Для них городской центр занятости населения предлагает программы переобучения и повышения квалификации.

- Мы хотим подружиться с медицинской отраслью, а не просто поставлять для нее кадры, - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. - Необходимо вписать в рынок труда медицинские учреждения разного формата.

В качестве будущих работодателей выступили самые разные медучреждения. От районных поликлиник и роддомов до специализированных высокотехнологичных клиник. Например, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова" Минздрава России требуется сразу пять врачей анестезиологов-реаниматологов, пять рентгенологов и пять буфетчиц (не считая других специалистов. А Научно-исследовательской лаборатории ФГУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" Роспотребнадзора - главный врач, он же директор филиала. Главная медсестра городской психиатрической больницы N 3 имени Скворцова-Степанова Тамара Охременко рассказала, что им необходимы не только специалисты в психиатрии, но и врачи, и средний медицинский персонал самых разных направлений. Если они не имеют соответствующей профильной подготовки - не беда: на базе больницы предусмотрены двухмесячные подготовительные курсы именно по направлению работы с больными, имеющими психические заболевания.

Но наиболее востребованная категория - средний и младший медицинский персонал. Только незаполненных вакансий медицинских сестер в банке петербургской биржи труда сейчас значится 1539. Причем потребность в персонале не падает с начала года. Поэтому для Северной столицы был бы крайне полезен опыт Москвы, где уже создан специализированный центр занятости медицинских работников.

- Парадокс: Петербург лидирует по обеспеченности медицинскими кадрами на душу населения в России, но при этом по востребованности медики входят в топ-10 профессий, - рассказал заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Петр Тищенко. - Сейчас у нас имеется 2298 незанятых рабочих мест. Нужна точка сборки, которая максимально упростит для работников поиск рабочего места, особенно первого.

Сейчас выпускники медицинских вузов получают такой первый опыт работы: с 1 мая 2020 года студенты третьего курса и старше, освоившие образовательные программы высшего медицинского образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" или "Сестринское дело" в объеме двух курсов и более, могу привлекаться для работы в условиях медучреждений. В Петербурге разработан и утвержден перечень медицинских организаций, которые готовы привлекать будущих коллег прямо со студенческой скамьи. Для них предусмотрены все выплаты и социальные пакеты, это гарантирует официальное трудоустройство.

Этой весной на работу в медучреждения Петербурга вышли более четырех тысяч студентов и ординаторов. Как рассказал проректор по послевузовскому образованию Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Минздрава России Константин Клюковкин, такая работа потребовала от руководства вуза дополнительных усилий

- Все пять медицинских университетов Санкт-Петербурга запустили программу дополнительной подготовки для специалистов, которые работают со случаями коронавирусной инфекции, - рассказала Ольга Гранатович, заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. - Эта программа рассчитана на специалистов. Хотя если у гражданина вообще нет никаких компетенций в медицинской сфере, он тоже может принять участие - стать санитаром или волонтером.

Петербург лидирует в стране не только по обеспеченности медицинскими кадрами, но и по их востребованности

В рамках акции #МыВместе пожилым петербуржцам, обязанным находиться в режиме самоизоляции, волонтеры помогали с покупкой продуктов, оплатой услуг ЖКХ и даже гуляли с собаками. С 27 марта на портале #мывместе зарегистрированы 4377 петербургских волонтеров, в том числе аккредитованы 3042 человека, которые прошли обучение и выполнили 18 555 заявок. Сейчас, правда, просьб о помощи стало гораздо меньше. Если в начале апреля ежедневно регистрировались до тысячи заявок, то сегодня - не более ста.

- Некоторые добровольцы имеют медицинское образование, поэтому в их задачи будет входить оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказанию психологической помощи и поддержке пожилых людей, организации их досуга, - рассказали в Смольном. - Все волонтеры имеют аккредитацию в Штабе городских добровольцев (волонтеров) и прошли дополнительный инструктаж и обучение.

Число вакансий на петербургском рынке труда уже несколько лет остается примерно на одном и том же уровне, в том числе в медицине. На этом фоне становятся очень важными навыки самопрезентации, умения соискателей показать себя работодателю с наиболее выгодной стороны. Этому были посвящены несколько отдельных уроков ярмарки - тем более что для удаленного собеседования требуется принять во внимание несколько неочевидных на первый взгляд моментов.

- Мы привыкли выбирать одежду для собеседования, - поясняет Ольга Чернаус, начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста СПБ ГАУ "Центр занятости населения Санкт-Петербурга". - Однако если у вас будет проходить видеособеседование, то нужно так же тщательно выбрать и фон - что увидит работодатель на заднем плане. Это будет для вас дополнительной характеристикой.

Для тех, кто не слишком дружит с видеокамерой, эксперты советуют провести репетицию: попросить друзей или родных поиграть в рекрутера, задавать вам вопросы и постараться на них ответить. Это позволит не только подготовиться к разговору, но и протестировать свои технические возможности. Не исключено, что потребуется установить некие дополнительные программы или покопаться в настройках компьютера.

- Для меня видеособеседование, пожалуй, более удобный инструмент, чем обычная встреча с работодателем, - рассказала корреспонденту "РГ" Ирина Иванова, которая хотела бы переехать в Петербург из Сибири. - Во-первых, я могу пообщаться с ним удаленно, не тратить деньги на дорогу и съем жилья, пока буду искать работу. А во-вторых, такая отстраненность позволяет мне чувствовать себя более уверенно. Глаза в глаза иногда трудно задавать не слишком удобные вопросы, а экрану компьютера - пожалуйста!

По подсчетам различных агентств занятости, в настоящее время до 50 процентов первичных собеседований с соискателями уже переведено в онлайн. Рано или поздно с этой формой приема на работу столкнется большинство из нас. И, по рекомендации Ольги Чернаус, надо быть готовым в том числе и к тому, что претенденту на вакансию не понравится, как он выглядит на экране. Рецепт в этом случае только один: нужно как можно чаще практиковаться, привыкнуть к своему облику и звучанию голоса.

- Рекрутер может сравнивать вас только с другим соискателем, а не с тем, что вчера вы выглядели лучше, чем сегодня, - поясняет специалист, - поэтому нужно тренироваться - записывать видео, привыкать смотреть на себя, чтобы на собеседовании не вести себя скованно. И как можно лучше представить свои компетенции.

В настоящее время рынок труда в Петербурге довольно существенно насыщен вакансиями. Поэтому особенность нынешнего момента - необходимость принимать решение быстро, опередить конкурентов, проводить "разведку боем". И медиков это тоже касается, хотя в этой сфере специалисты всегда в дефиците. Однако "кого угодно" на работу все равно принимать не будут.

- Важно, чтобы задача, ради которой был взят на работу тот или иной сотрудник, решалась, - поясняет Ольга Чернаус. - Но в медицине еще очень важно, чтобы в человеке была внутренняя потребность в служении, особое отношение к окружающим. Таких людей никогда не бывает много. Однако развитие материально-технической базы, роботизация и цифровизация медицины, увеличение количества лабораторных исследований позволяет сегодня работать и с минимальным взаимодействием с пациентом. Такие люди, особенно подкованные в техническом плане, сегодня этой сфере тоже нужны.

За два дня трансляцию "Ярмарка вакансий - 2020. Здравоохранение", которая осуществлялась на сайте, странице в Facebook и YouTube-канале Санкт-Петербургского международного форума труда, а также в группе "ВКонтакте" Центра занятости населения Санкт-Петербурга и Центра трудовых ресурсов, посмотрели более 16 тысяч раз. Собеседования, для прохождения которых необходимо было записаться заранее через регистрационную форму, в общей сложности прошли почти четыре тысячи человек. Примерно половина были отобраны. И это нормально, полагают эксперты, потому что рынок труда предполагает возможность выбора не только для работодателей, но и для работников. Они оценивают как уровень заработной платы, так и иные условия - социальный пакет, время на дорогу, возможности карьерного роста.

- Наша задача - создать систему кадрового проектирования и кадрового обеспечения, чтобы в нашем городе не существовало дефицита медицинского персонала, - отметил Дмитрий Чернейко. - А это потребует усилий для нахождения общего языка между всеми участниками процесса и обсуждения общих проблем.

Прямая речь

Юлия Горохова, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга:

- Эта ярмарка показала, что новый для нас онлайн-формат работает, и такие мероприятия надо чаще проводить. При этом нам удалось использовать и традиционные элементы ярмарки: психологи Центра занятости населения готовили соискателей к прохождению онлайн-собеседования. На видеоконференции получилось собрать интересных спикеров и услышать разные мнения. Все это позволяет увидеть, как обстоят дела в отрасли.

Справка "РГ"

Формат онлайн-мероприятий - новый для Центра занятости населения, но востребованный. Уже в марте запустили цикл вебинаров для соискателей в официальном аккаунте службы социальной сети "ВКонтакте". В прямом эфире эксперт отвечает на вопросы о составлении резюме, самопрезентации, рассматривает различные психологические аспекты, которые влияют на трудоустройство. Первый вебинар собрал более 15 500 просмотров, 70 вопросов поступило в прямой эфир. С 22 апреля встречи онлайн со спикером проходят по средам в более камерной обстановке в формате закрытого мероприятия "Экспертная площадка Службы занятости населения" и посвящены теме ресурсов трудоустройства. Принять участие может любой желающий по предварительной записи и более предметно обсудить с Ольгой Чернаус различные вопросы трудоустройства: как справиться со стрессом во время поиска работы, искать работу онлайн, проходить видеособеседования и другие темы.

27-28 апреля впервые прошло мероприятие "Малый бизнес и предпринимательство" в формате экспертной сессии онлайн. Основной его целью стала экспертная проработка круга проблем восстановления и развития занятости в малом и среднем предпринимательстве в сегодняшних условиях и выработка сбалансированных решений. Мероприятие проходило в несколько этапов: заочная экспертиза сложившейся в малом бизнесе ситуации, стратегическая сессия с учетом анализа итогов первого этапа в формате видеоконференции, подведение итогов экспертной сессии. К слову, семинары для бизнес-сообщества перешли в удобный онлайн-формат, что дает возможность привлекать больше аудитории и приглашать интересных спикеров и экспертов, которые охотнее откликаются на онлайн.