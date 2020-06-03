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03.06.2020 20:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Как обустроить пустырь

На Вологодчине увеличили долю регионального финансирования проекта "Народный бюджет"
Текст: Светлана Цыганкова ( "Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
В Вологодской области на новый уровень вышел проект "Народный бюджет". Долю его регионального финансирования увеличили до 70 процентов, раньше это было 50, и впервые в проекте участвуют все муниципалитеты.

Проект запустили еще в 2015 году. За шесть лет количество предложений, получивших финансирование, выросло почти в 15 раз - до 2,8 тысячи. Размер ежегодной субсидии из казны увеличился с десяти до 170 миллионов рублей.

Фото: Макс Альперт/РИА Новости
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Еще несколько лет назад на окраине деревни Фофанцево был заброшенный пустырь. А потом неравнодушные жители собрались и задумали построить здесь детский городок и спортплощадку. Все делали постепенно. Теперь на площадке можно отдыхать и заниматься спортом и в вечернее время. Получили поддержку и на нынешний год - вокруг площадки поставят ограждение. Общий же объем средств "Народного бюджета" для деревни Фофанцево - более двух миллионов рублей.

Активны и жители села Ферапонтово Кирилловского района. В школе они построили спортивный зал, которого там никогда не было. Для него освободили второстепенные помещения, сделали санузел, раздевалки для ребят, закупили оборудование. Деньги для реконструкции выделил областной бюджет. Возле школы оборудовали спортивную площадку со специальным покрытием и инвентарем. Есть здесь и хоккейный корт. Кстати, Ферапонтово несколько лет назад стало победителем конкурса "Село XXI века". Эксперты отметили проекты по развитию инфраструктуры и культурного досуга. Здесь созданы парк отдыха, спортивные и детские площадки, два пляжа, зоны отдыха, аллея имени Русского географического общества и "Деревня мастеров".

По условиям "Народного бюджета", общая стоимость проекта для сельского поселения не может превышать 700 тысяч рублей, для городского - 1,4 миллиона. Предполагаются софинансирование затрат из местного бюджета, а также вложения населения и бизнеса. Уменьшение доли муниципального вклада вызвало у жителей Вологодчины еще больший интерес к "Народному бюджету".

Справка "РГ"

Проект "Народный бюджет" - это механизм, который позволяет объединить средства региональной и муниципальной казны, а также самих жителей на решение самых разных проблем населенных пунктов. Это может быть ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорог, домов, школ и детсадов, благоустройство и озеленение территорий, установка детских и спортивных площадок.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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