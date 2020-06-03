Культура
03.06.2020 16:03
Текст: Светлана Цыганкова (tsygankova@yandex.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 20(936)

Породнила Победа

На Вологодчине выпустили уникальную книгу
В Вологодской области вышла в свет книга "Эхо ушедшей войны. Россия - Беларусь: героические страницы прошлого".
Фото: Макс Альперт/РИА Новости Фото: Макс Альперт/РИА Новости
Макс Альперт/РИА Новости

Вот уже два года, как Бабаевский район Вологодской области и Городокский Витебской заключили cоглашение о сотрудничестве. Вышедшая книга - реальный плод этого сотрудничества.

Идея издания родилась в Бабаевской школе № 65 Вологодской области. На страницах книги собран огромный исторический материал о районе, который в фронтовые годы стал важным опорным тыловым пунктом. Рассказывается в книге и о Городокском районе Витебской области, который в годы войны оказался в немецкой оккупации.

Фото: Роман Щербенков
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Следует особо отметить, что уроженцы Вологодчины освобождали Витебск, стояли насмерть в упорных битвах в Городокском районе и под Минском. Авторы книги установили 71 фамилию бабаевцев, захороненных на территории Беларуси, сорок из них обрели свой последний приют на Витебщине.

А уроженцы Городокского района сражались на территории России: участвовали в боях под Москвой, громили фашистов на Курской дуге и на подступах к Ленинграду.

- Этот прекрасный проект, посвященный 75-летию Великой Победы, - наше общее стремление поддержать мир и показать, что жители России и Беларуси готовы к долгому и плодотворному сотрудничеству, - отметил глава Бабаевского района Юрий Парфенов. - И это особенно важно именно сегодня, когда делаются попытки переписать нашу историю.

Идея этой замечательной книги родилась в местной Бабаевской школе

В книге обобщен опыт работы Бабаевской школы № 65, которая является ресурсным центром по патриотическому воспитанию, и средней школы № 1 города Городка, имеющей название Школы Мира. Два учебных заведения дружат уже более пяти лет и постоянно общаются в формате видеоконференций.

Тираж книги - 200 экземпляров. Ее передадут в школы и библиотеки, а также подарят родственникам земляков, воевавших на территории Беларуси.

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