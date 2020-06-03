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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб при пожаре в инфекционной больнице в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в корпусе инфекционной больницы имени Боткина на улице Миргородской произошел пожар, погиб один пациент, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В Петербурге четыре человека погибли при пожаре

Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного корпуса в боксе №11, где лежат пациенты с инфекционным гепатитом.

Загорелась обстановка, в том числе и кровать, где лежал один из пациентов. К моменту, когда в палату смогли проникнуть тушившие пожар сотрудники больницы, пациент - это 39-летний мужчина - уже скончался. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Всего в этом корпусе больницы на лечении сейчас находится 274 человека, среди них 51 лежачий пациент. Также в здании находилось 87 медработников.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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