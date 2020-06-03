При возгорании в больнице Петербурга не сработала пожарная сигнализация

Новости

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма 13:55
Троих жителей Кубани будут судить за похищение девушки "для замужества" 13:50
Лоза ехидно ответил Киророву, назвавшему его "аппендицитом" 13:40
Крепость эпохи ятвягов обнаружили у границ Беларуси 13:40
Мошенники обокрали пенсионерку, представившись работниками ЖКХ 13:39
Общенародное обсуждение плана восстановления экономики не запланировано 13:37
Audi раскрыла российские цены на "сарай" A6 13:33
Бандиты в Москве отобрали у женщины свыше 1,2 миллиона рублей 13:31
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам 13:26
Появились новые сведения о будущем сериала "Бэтвумен" 13:26
В Краснодаре еще одно кафе оштрафуют за детский праздник 13:22
Бирюков: Московские городские службы готовы к ухудшению погоды 13:15
Италия открылась для туристов 13:09
Создатель бренда "Довгань" объявлен в международный розыск 13:09
Австрия не подчинилась Евросовету по запрету никабов для девочек 13:07
В Москве перенесли ночную репетицию Парада Победы 13:05
Лидер Ирана сравнил убийство Флойда с политикой США на Ближнем Востоке 13:05
В Португалии отрапортовали о готовности принять первых туристов 13:03
Певица Юлия Савичева рассказала, как потеряла своего первого ребенка 13:02
В России зарегистрировали 2,2 млн безработных 13:01
ЦОДД сообщил о сокращении дорожных аварий в Москве 13:01
Редкий пожарный грузовик используют на Украине для борьбы с COVID-19 13:00
Минфин продаст иностранной валюты на более чем на 200 млрд рублей 12:58
В Калининграде пьяный пациент разбил медику голову телефоном 12:56
В Крыму украинского военного арестовали за незаконный переход границы 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнай, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнай, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 13:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При возгорании в больнице Петербурга не сработала пожарная сигнализация

Текст: Тимофей Борисов
Тревожный сигнал о возгорании в инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге в пожарную часть города не поступил. Его тушили только силами обслуживающего персонала.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

По информации ТАСС, возгорание произошло в пять утра в палате, где лечился от кишечного заболевания мужчина 1981 года рождения. Он погиб при пожаре. Наиболее вероятная причина ЧП - курение в постели.

"Под утро он закурил в кровати, на месте была обнаружена зажигалка. В результате возникло тление постельных принадлежностей, мужчина получил отравление продуктами горения. Он погиб. Возгорание было ликвидировано силами персонала больницы", - сообщили в экстренных службах.

Фото: СУ СКР по Костромской области
Под Костромой возбудили дело после гибели детей при пожаре

По уточненным данным МЧС, возгорание произошло в 05.50, однако пожарные прибыли на тушение в 7.30. "Выехали сразу же, как получили вызов. Персонал больницы тушил возгорание своими силами", - сообщили в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Скорее всего, спасателей вызвал по телефону персонал больницы, после того как ликвидировал последствия происшествия и понял, что пожарные не едут. Персонал больницы не мог знать, что тревожный сигнал о пожаре в часть не дошел. А пожарные, не получив сигнал, не смогли узнать вовремя о пожаре. Именно этим, скорее всего, и объясняется тот факт, что на официальном сайте регионального главка МЧС до сих пор нет никакого сообщения о вызове пожарных на очередной резонансный пожар с жертвами.

По имеющимся данным больницу обслуживал тот же самый мониторинговый центр с противопожарной системой, сигнал от которого был поздно передан во время пожара в больнице св. Георгия в начале мая.

Экспертам МЧС теперь придется выяснять, то ли не сработала сама противопожарная сигнализация, то ли организация, ретранслирующая тревожный сигнал, просто не передала его на пульт городского антикризисного центра. При этом, согласно закону, доставка сигнала пожарным с соцобъектов должна проходить в полностью автоматическом режиме.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8536 случаев COVID-19
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Польский регулятор начал расследование против "Газпрома"
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 плановый и делается на будущее
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет