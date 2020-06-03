При возгорании в больнице Петербурга не сработала пожарная сигнализация

Тревожный сигнал о возгорании в инфекционной больнице им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге в пожарную часть города не поступил. Его тушили только силами обслуживающего персонала.

По информации ТАСС, возгорание произошло в пять утра в палате, где лечился от кишечного заболевания мужчина 1981 года рождения. Он погиб при пожаре. Наиболее вероятная причина ЧП - курение в постели.

"Под утро он закурил в кровати, на месте была обнаружена зажигалка. В результате возникло тление постельных принадлежностей, мужчина получил отравление продуктами горения. Он погиб. Возгорание было ликвидировано силами персонала больницы", - сообщили в экстренных службах.

По уточненным данным МЧС, возгорание произошло в 05.50, однако пожарные прибыли на тушение в 7.30. "Выехали сразу же, как получили вызов. Персонал больницы тушил возгорание своими силами", - сообщили в пресс-службе управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Скорее всего, спасателей вызвал по телефону персонал больницы, после того как ликвидировал последствия происшествия и понял, что пожарные не едут. Персонал больницы не мог знать, что тревожный сигнал о пожаре в часть не дошел. А пожарные, не получив сигнал, не смогли узнать вовремя о пожаре. Именно этим, скорее всего, и объясняется тот факт, что на официальном сайте регионального главка МЧС до сих пор нет никакого сообщения о вызове пожарных на очередной резонансный пожар с жертвами.

По имеющимся данным больницу обслуживал тот же самый мониторинговый центр с противопожарной системой, сигнал от которого был поздно передан во время пожара в больнице св. Георгия в начале мая.

Экспертам МЧС теперь придется выяснять, то ли не сработала сама противопожарная сигнализация, то ли организация, ретранслирующая тревожный сигнал, просто не передала его на пульт городского антикризисного центра. При этом, согласно закону, доставка сигнала пожарным с соцобъектов должна проходить в полностью автоматическом режиме.