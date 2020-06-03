У председателя комитета по социполитике Петербурга выявлен COVID-19

У руководителя комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на самого чиновника.

"Борюсь и надеюсь победить", - приводит информагентство слова 63-летнего Ржаненкова.

Глава комитета лечится дома. Самоизолировался он с дочерью и ее супругом. У них также диагностирован COVID-19. Болезнь у Ржаненкова протекает в легкой форме, в частности, температура уже спала.

В комитете по соцполитике "РГ" сообщили, что председатель с понедельника находится на больничном.