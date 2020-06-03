В Архангельской области ввели запрет на продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах с площадью залов обслуживания до 50 квадратных метров: тех, что расположены в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

В мае этого года заработал федеральный закон, запрещающий торговлю спиртным в питейных заведениях с площадью залов менее 20 квадратных метров. При этом регионы получили право устанавливать дополнительные ограничения. Областной парламент единогласно одобрил запрет на торговлю спиртным в залах гораздо большей площади:

- Наша область долго боролась за получение полномочий по введению подобных ограничений, - отметил заместитель председателя областного собрания Александр Дятлов. - Только от жителей Северодвинска мы получили три тысячи обращений с просьбой закрыть "наливайки". Они располагаются в многоквартирных домах и, как правило, работают круглосуточно. Обычно под такие кафе и бары покупают двух-трехкомнатные квартиры площадью 50-75 квадратных метров, которые затем переводятся в нежилые помещения. Поэтому мы взяли за основу норму в 50 "квадратов".

По расчетам, новые ограничения остановят работу 54 "наливаек" в Архангельске и двенадцати - в Северодвинске. "При этом надо сделать все, чтобы не пострадал добросовестный бизнес", - подчеркнули авторы законопроекта.