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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Великого Новгорода нашли мостовую времен Наполеона

Текст: Вера Черенева
Строительство Софийской набережной в Великом Новгороде. Фото: Россия 1 Строительство Софийской набережной в Великом Новгороде. Фото: Россия 1
Строительство Софийской набережной в Великом Новгороде. Фото: Россия 1

В Великом Новгороде при строительстве Софийской набережной была обнаружена мостовая начала XIX века, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подрядную компанию, проводившую работы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области
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Протяженность вскрытого участка мостовой около 70 метров. Дорога была аккуратно выложена булыжниками. Стоит отметить, что в Великую Отечественную войну в городе проходили ожесточенные бои, тем не менее, мостовая находится в хорошем состоянии.

Засыпать ее не будут. Планируется, что дорогу откроют для пешеходных прогулок.

Софийская набережная находится на левом берегу реки Волхов. И мостовая - это не первая находка, обнаруженная в этом месте. Так, в апреле на территории были найдены следы двух башен XVI-XVII веков.

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