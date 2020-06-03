В центре Великого Новгорода нашли мостовую времен Наполеона

В Великом Новгороде при строительстве Софийской набережной была обнаружена мостовая начала XIX века, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подрядную компанию, проводившую работы.

Протяженность вскрытого участка мостовой около 70 метров. Дорога была аккуратно выложена булыжниками. Стоит отметить, что в Великую Отечественную войну в городе проходили ожесточенные бои, тем не менее, мостовая находится в хорошем состоянии.

Засыпать ее не будут. Планируется, что дорогу откроют для пешеходных прогулок.

Софийская набережная находится на левом берегу реки Волхов. И мостовая - это не первая находка, обнаруженная в этом месте. Так, в апреле на территории были найдены следы двух башен XVI-XVII веков.