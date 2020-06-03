В Калининграде пьяный пациент разбил медику голову телефоном

Нетрезвого пациента, устроившего дебош в приемном покое Калининградской областной клинической больницы, задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован в больницу на улице Клинической областного центра. В приемном покое он начал вести себя агрессивно, оскорблять медицинских работников, а затем схватил стационарный телефон и ударил по голове сотрудника больницы, нанеся ему рваную рану.

Медики нажали кнопку тревожной сигнализации. Сигнал о ее срабатывании получил наряд вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании.

Росгвардейцы быстро прибыли на место происшествия и задержали разбушевавшегося пациента. Он передан сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.