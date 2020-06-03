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03.06.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде пьяный пациент разбил медику голову телефоном

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Нетрезвого пациента, устроившего дебош в приемном покое Калининградской областной клинической больницы, задержали сотрудники Росгвардии.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован в больницу на улице Клинической областного центра. В приемном покое он начал вести себя агрессивно, оскорблять медицинских работников, а затем схватил стационарный телефон и ударил по голове сотрудника больницы, нанеся ему рваную рану.

Медики нажали кнопку тревожной сигнализации. Сигнал о ее срабатывании получил наряд вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании.

Росгвардейцы быстро прибыли на место происшествия и задержали разбушевавшегося пациента. Он передан сотрудникам территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Нападения на медиков

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