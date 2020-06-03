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03.06.2020 20:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Понять Канта

В Калининграде ученые создали необычные онлайн-курсы для всех желающих
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Жители Калининградской области могут почувствовать себя студентами, бакалаврами и магистрами совершенно бесплатно. Местный вуз записал и выложил в открытый доступ семь необычных онлайн-курсов, ориентированных как на профессионалов, так и на широкую аудиторию.

Курс "История Калининградской области" - общее детище историков Балтийского федерального университета имени Канта, калининградских музеев и библиотек. Ключевой акцент в лекциях делается на эпизодах, в которых история России переплеталась с историей Немецкого ордена, Герцогства Пруссия, Королевства Пруссия, Германской империи и Веймарской Республики.

В Калининградской области завершилась газификация Багратионовска

Посвященный знаменитому уроженцу Кенигсберга Иммануилу Канту курс читает доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Алексей Круглов. Слушателям раскрывается непростая история взаимоотношений Канта с русской культурой. Тот, кто вдумчиво преодолеет 26 лекций и выполнит проверочные задания, научится понимать тексты в рамках кантианства, самостоятельно исследовать произведения русских кантианцев и неокантианцев.

Не менее интересны и другие курсы: "Особый путь России: интеллектуальные споры XIX столетия в русской мысли", "Еврейская история", "Биологические основы психопатологий", "Глобальные тренды и инновационная экономика", "Основы философии". Все они размещены на платформе федерального образовательного проекта "Лекториум". Это первая в нашей стране площадка, где публикуются массовые открытые онлайн-курсы. Калининградские лекции доступны не только жителям региона, но и всем желающим. Достаточно зарегистрироваться на сайте образовательной платформы (можно посредством социальных сетей) и записаться на выбранный курс. Слушатели, верно выполнившие как минимум 70 процентов проверочных заданий, получат электронный сертификат.

Тот, кто вдумчиво преодолеет 26 лекций, научится понимать тексты Иммануила Канта

По словам сотрудника Центра компетенций в области онлайн-обучения БФУ Игоря Горькова, лекторами выступают не только сотрудники БФУ имени Канта, но и международные эксперты.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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