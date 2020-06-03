В Калининграде ученые создали необычные онлайн-курсы для всех желающих

Курс "История Калининградской области" - общее детище историков Балтийского федерального университета имени Канта, калининградских музеев и библиотек. Ключевой акцент в лекциях делается на эпизодах, в которых история России переплеталась с историей Немецкого ордена, Герцогства Пруссия, Королевства Пруссия, Германской империи и Веймарской Республики.
Посвященный знаменитому уроженцу Кенигсберга Иммануилу Канту курс читает доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Алексей Круглов. Слушателям раскрывается непростая история взаимоотношений Канта с русской культурой. Тот, кто вдумчиво преодолеет 26 лекций и выполнит проверочные задания, научится понимать тексты в рамках кантианства, самостоятельно исследовать произведения русских кантианцев и неокантианцев.
Не менее интересны и другие курсы: "Особый путь России: интеллектуальные споры XIX столетия в русской мысли", "Еврейская история", "Биологические основы психопатологий", "Глобальные тренды и инновационная экономика", "Основы философии". Все они размещены на платформе федерального образовательного проекта "Лекториум". Это первая в нашей стране площадка, где публикуются массовые открытые онлайн-курсы. Калининградские лекции доступны не только жителям региона, но и всем желающим. Достаточно зарегистрироваться на сайте образовательной платформы (можно посредством социальных сетей) и записаться на выбранный курс. Слушатели, верно выполнившие как минимум 70 процентов проверочных заданий, получат электронный сертификат.
По словам сотрудника Центра компетенций в области онлайн-обучения БФУ Игоря Горькова, лекторами выступают не только сотрудники БФУ имени Канта, но и международные эксперты.