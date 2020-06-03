В Калининградской области завершилась газификация Багратионовска. Вообще-то газ должен был прийти в этот райцентр несколько лет назад, но подвел старый подрядчик. Сейчас новая компания завершила основные работы.

Строительство газопровода в Багратионовске началось еще в 2012 году. Строители должны были сдать объект в эксплуатацию в декабре 2013-го, но за месяц до этого компания объявила о банкротстве. Убытки муниципалитета, связанные с устранением недостатков и недоделок, превысили 30 миллионов рублей.

Специалисты, обследовавшие недострой, пришли к выводу: газопровод с браком и подлежит частичному демонтажу. В 2018 году власти выбрали второго подрядчика, который довел дело до логичного завершения.

Врезка и пуск газа запланированы на ближайшие дни. Багратионовский газопровод обеспечит 2805 домохозяйств, в том числе 2443 квартиры и 362 индивидуальных жилых дома. С учетом того, что многие дома и квартиры занимают семьи, а в самом городе проживает около шести тысяч человек, речь идет о более чем половине населения Багратионовска. Люди начнут экономить на отоплении и горячей воде, для некоторых коммунальные услуги подешевеют в несколько раз.

- Кроме того, повысился инвестиционный потенциал муниципалитета, - отмечает министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. - Багратионовск стал более привлекательным для потенциальных застройщиков и работодателей.