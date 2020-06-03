В Минске приступают к строительству "Петербургского квартала"

Совсем немного осталось до начала работ на стройплощадке "Петербургского квартала" - комплекса жилых домов в Минске, появление которого стало возможным благодаря сотрудничеству столицы Беларуси и Северной столицы России. Аналогичный "Белорусский квартал" должен появиться в Санкт-Петербурге.

В 2017 году был объявлен конкурс на лучшую концепцию кварталов. Российские архитекторы должны были предложить приемлемый вариант застройки для Питера, а российские - для Минска. В итоге от белорусской стороны победила концепция "Журавли", предусматривающая возведение на площади четыре гектара в Калининском районе Петербурга более 62 тысяч квадратных метров жилья. В свою очередь минчанам пришелся по душе проект "Петровские верфи", который должен на площади шесть гектаров передать дух основанной Петром I морской столицы.

И вот свежие новости из Минска: в июне строители планируют выйти на площадку и начать прокладку сетей для первой очереди комплекса, расположенного вблизи проспекта Дзержинского, что всего в пяти минутах ходьбы от станции метро "Петровщина". Непосредственно к строительству заказчик - УКС "Запад" - планирует приступить в ближайшие месяцы.

- Сейчас проходят торги по выбору генподрядчика на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, - уточнил на днях директор предприятия Юрий Кочерго. - В августе - сентябре предполагается приступить к возведению жилья. Всего в комплексе будет 932 квартиры - 62 000 квадратных метров. Важное дополнение: в соответствии с решением Мингорисполкома строительство домов в составе комплекса будет осуществляться только для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это значит, что у очередников появился доступ к жилью не в типовых панельных многоэтажках, а в квартале, построенном по уникальному проекту. Причем цена квадратных метров, как ожидается, будет весьма привлекательной. Сами же дома в "Петровских верфях" отнюдь не простые.

В Минске в рамках проекта будет построено девять домов: "Маяк", четыре "Паруса" и четыре "Корабля"

- Многообразие вариантов жилья удовлетворит вкусы самых взыскательных покупателей, - убеждены в УКС "Запад". - Здесь можно будет приобрести квартиры со свободной планировкой, когда кухня объединена с гостиной, а также квартиры с отдельными кухнями. Для ценителей сочетания городской активной жизни, размеренности и тишины загородного жилья предлагается 4 пентхауса в одном из домов и 8 двухуровневых квартир с индивидуальными террасами - в другом. На крышах предусмотрены общие палубы-террасы. Освоение территории будущего жилого комплекса предполагается в четыре этапа. Всего будет построено девять домов: "Маяк", четыре "Паруса" и четыре "Корабля". Здания будут напоминать корабли с высоко поднятыми парусами, а доминантой станет дом, символизирующий маяк. В составе первой очереди - 18-этажный односекционный "Маяк", 11-16-этажный двухсекционный "Парус" с паркингом, а также торгово-административные помещения вдоль застраиваемой улицы Семашко.

- Территория квартала будет огорожена, а дворы предполагаются полностью свободными от машин, - делятся перспективами застройки в УКС "Запад". - Для размещения автомобилей запланированы гостевые парковки, а также три отдельно стоящих паркинга. Во дворах появятся детские площадки, зоны отдыха, магазины, кафе. В центре квартала запроектирован фонтан. Любителям активного отдыха понравятся велодорожка по периметру квартала и павильоны для хранения велосипедов. Со временем в жилом комплексе появится собственная инфраструктура, но уже сейчас в шаговой доступности есть все необходимое: по соседству работают детский сад, две школы, поликлиника и другие медучреждения, неподалеку находятся два крупных торговых центра.

Тем временем

В Петербурге строительство "Белорусского квартала" приостановлено на неопределенный срок. Как пояснили корреспонденту "СОЮЗа" в городском комитете по строительству, финансирование проекта планировалось за счет средств Санкт-Петербурга, но из-за пандемии коронавирусной инфекции планы и характер задач, решаемых правительством города, были скорректированы. А это, в свою очередь, привело к корректировке бюджета 2020 года.

Тем не менее от реализации своей части совместного проекта Северная столица не отказывается. По информации Смольного, между Полюстровским проспектом и проспектом Блюхера в границах участка, зарезервированного под "Белорусский квартал", начато проектирование инженерной подготовки территории с инженерным и инженерно-транспортным обеспечением.

- В ноябре 2019 года было завершено проектирование строительства объекта дошкольного образования на 240 мест, в настоящее время ведутся работы по проектированию строительства еще двух детских садов на 200 мест каждый, а также общеобразовательной школы на 1375 мест, - рассказали в комитете - Все эти объекты будут включены в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга. Проектом предполагалось также возведение пяти жилых корпусов высотой 23 - 25 этажей. Концепцию самого квартала и организации придомового пространства разрабатывал институт "Минскгражданскпроект". Девелоперы отмечают несомненные достоинства работы белорусских архитекторов: высокие для жилья эконом-класса потолки, благоустроенные дворы, создание парка, строительство детских игровых площадок, мест отдыха и прогулочных зон.

- Во всех домах предусмотрены 1,2,3, четырех- и пятикомнатные квартиры, в том числе квартиры для инвалидов-колясочников. Необходимо предусмотреть во всех домах встроенный подземный гараж не менее чем на 120 машиномест (уточняется проектом) в каждом, - указано в техническом задании на проектирование. - Комнаты в квартирах должны быть изолированными (за исключением однокомнатных квартир-студий). Необходимо предусмотреть остекление всех лоджий и балконов, места для хранения велосипедов.