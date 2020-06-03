В НАО 12-летний мальчик случайно застрелил друга на охоте

В Ненецком округе во время охоты в тундре погиб 17-летний житель поселка Усть-Кара. По предварительной версии, в него случайно выстрелил 12-летний мальчик, с которым они вместе охотились.

Как сообщает следком Архангельской области и НАО, трагедия произошла в трех километрах от Усть-Кары и в 520 километрах от Нарьян-Мара. Охотиться на гусей отправилась компания из двух мальчиков 12 лет и их старшего товарища. У юных охотников при себе было два незарегистрированных ружья.

- По предварительным данным, один из мальчиков заметил стаю птиц и встал, чтобы произвести выстрел. Одновременно с той же целью поднялся и 17-летний юноша. Он оказался на линии огня, и мальчик случайно попал ему в голову, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СК Светлана Тарнаева.

Мобильной связи в тех местах нет. Дети добрались до поселка и сообщили взрослым о случившемся. На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Если предварительные данные подтвердятся, речь пойдет и о нарушении законодательства об оружии. Сам факт охоты несовершеннолетних также является незаконным. Однако в тех краях, по словам местных жителей, считается обычным делом, когда дети с малых лет приобщаются к взрослым промыслам.

Следствие выясняет все обстоятельства трагедии, допрашивает свидетелей, назначены экспертизы.