В парламенте Поморья утвердили новый пакет антикризисных мер

На майской сессии Архангельского областного собрания депутаты внесли изменения в региональный бюджет на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. В связи с решением федерального правительства о реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам и продлении сроков их выплаты высвобождаемый резерв средств в один миллиард 154 миллиона рублей направят на поддержку экономики и борьбу с последствиями коронавируса.

- На федеральном и региональном уровнях принято много инициатив, направленных на поддержку бизнеса и людей, наиболее пострадавших от пандемии, - подчеркнула председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. - Правительство РФ приняло решения, благодаря которым регионы освобождаются от необходимости обеспечивать платежи за пользование бюджетными кредитами в течение 2020 года. Именно этот резерв мы перераспределили на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

Годовые доходы областного бюджета в целом не изменились: они составляют 96 миллиардов рублей. Расходная часть после изменений, предложенных врио губернатора Александром Цыбульским, достигла суммы 110 миллиардов рублей. Средства из финансовой "подушки" будут распределяться по решению правительства региона.

Многим предпринимателям пришлось приостановить работу еще в марте, когда началось распространение инфекции. А те, кто продолжает оказывать услуги, уже не получают доходов в прежних объемах. Новый пакет законов о льготах для регионального бизнеса, внесенный по инициативе Александра Цыбульского, стал самым значительным за все время. Существенно снижена налоговая нагрузка. Как отметила Екатерина Прокопьева, это логичное продолжение мер поддержки малого и среднего предпринимательства, принятых на апрельской сессии.

Ставки по налогу на имущество уменьшились на весь 2020 год. Для организаций, применяющих общий режим налогообложения, они снижены с двух до 1,2 процента. Те, кто применяет специальный режим, будут платить не 0,7, а 0,3 процента - при условии, что общая площадь недвижимости не превышает 900 квадратных метров. Если она больше, ставка уменьшается в два раза - до одного процента.

Налоговые послабления коснутся целого ряда организаций - например, потребкооперации на селе и бизнеса по оказанию бытовых услуг. Тем, кто уже заплатил налог на недвижимость за первый квартал, зачтут или вернут излишки.

Также на 2020 год с 15 до восьми процентов снижена ставка для бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения по базе "доходы минус расходы" независимо от вида деятельности.

Вместе с тем воспользоваться налоговыми льготами смогут только предприниматели, сохранившие не менее 90 процентов средней численности работников по отношению к предшествующему году.

- Мы приняли реально действенный пакет мер поддержки бизнеса, - полагает заместитель председателя облсобрания Надежда Виноградова. - В результате очередного снижения налоговых ставок бюджет области недосчитается порядка 300 миллионов рублей, но это поможет предпринимателям выйти из карантина, сохранить рабочие места и обеспечить потенциал для развития.

По предварительным оценкам, с учетом уже принятого ранее пакета налоговых льгот бюджетные потери могут составить один миллиард 200 миллионов рублей при условии, что предприниматели не потеряют выручку и не закроют бизнес.

- Разумеется, это серьезная нагрузка на исполнение закона о бюджете, - комментирует решения председатель профильного комитета Сергей Моисеев. - Нам необходимо исполнять социальные обязательства, госпрограммы и нацпроекты. Но суммы, недополученные бюджетом, в итоге пойдут на защиту экономики региона от кризисных явлений. Мы будем анализировать ситуацию и при необходимости принимать новые меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей.

Кстати

Областные депутаты также приняли закон о налоге на профессиональный доход, который заработает в регионе с 1 июля. Самозанятые смогут платить четыре процента доходов, если оказывают услуги физическим лицам, и шесть процентов - если юридическим лицам, ИП без наемных работников - шесть процентов, что гораздо меньше 13-процентного НДФЛ. Льготным режимом смогут воспользоваться те, кто оказывает парикмахерские и косметические услуги на дому, занимается репетиторством, другие представители микробизнеса.

Тем временем

Фото: Татьяна Сухановская

Посадить лес

Депутаты приняли обращение к руководству Рослесхоза.

Лесфонд Поморья составляет 28 миллионов гектаров, а лесоустройство проведено лишь на шести. Есть судебные решения по его проведению на площади около 14 миллионов гектаров. "Объем средств, необходимый региону для их исполнения, составляет более двух миллиардов рублей. Чтобы продолжить качественно проводить лесоустройство, необходимо увеличение субвенции", - говорит депутат облсобрания Ирина Фролова.