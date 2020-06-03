В Петербурге четыре человека погибли при пожаре

В Петербурге в квартире по Выборгскому шоссе, 25, произошел пожар, погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Горела двухкомнатная квартира в девятиэтажке, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Все погибшие - взрослые, их личности сейчас устанавливаются.

В тушении пожара участвовало 22 человека, было задействовано семь единиц техники.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что дым от пожара был виден за сотни метров. Балкон выгорел полностью. Соседние квартиры не пострадали.