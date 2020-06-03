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03.06.2020 07:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге четыре человека погибли при пожаре

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в квартире по Выборгскому шоссе, 25, произошел пожар, погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по Костромской области
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Горела двухкомнатная квартира в девятиэтажке, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Все погибшие - взрослые, их личности сейчас устанавливаются.

В тушении пожара участвовало 22 человека, было задействовано семь единиц техники.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что дым от пожара был виден за сотни метров. Балкон выгорел полностью. Соседние квартиры не пострадали.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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