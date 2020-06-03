В Московском районе Петербурга завершилось перепрофилирование помещений поликлиники № 42 под стационар для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В приемных кабинетах теперь стоят койки. Здание обнесли забором, вход закрыт.

Пациентов, прикрепленных к 42-й, перераспределили между поликлиниками № 21, 48, 51 и кабинетом участкового врача на Дунайском проспекте 7/7.

В первые дни пациенты, которые не могли дождаться врача, чтобы получить результаты анализов (необходимые, например, для госпитализации), сами шли в регистратуру и забирали документы. Тогда еще было можно. Сейчас - никак.

Как объяснили в администрации Московского района "РГ", теперь горожанам следует обращаться в те учреждения, за которыми закреплен их адрес. Медкарты по-прежнему хранятся в 42-й поликлинике. При необходимости врачи сами их запрашивают.

В комитете по здравоохранению Петербурга "РГ" сообщили, что другие поликлиники переводить в разряд стационаров не планируется.

На заметку

Узнать, как распределены дома между поликлиниками, можно на сайте Московского района.