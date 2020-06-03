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03.06.2020 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поликлиника стала стационаром

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 119(8173)

В Московском районе Петербурга завершилось перепрофилирование помещений поликлиники № 42 под стационар для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В приемных кабинетах теперь стоят койки. Здание обнесли забором, вход закрыт.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Пациентов, прикрепленных к 42-й, перераспределили между поликлиниками № 21, 48, 51 и кабинетом участкового врача на Дунайском проспекте 7/7.

В первые дни пациенты, которые не могли дождаться врача, чтобы получить результаты анализов (необходимые, например, для госпитализации), сами шли в регистратуру и забирали документы. Тогда еще было можно. Сейчас - никак.

Как объяснили в администрации Московского района "РГ", теперь горожанам следует обращаться в те учреждения, за которыми закреплен их адрес. Медкарты по-прежнему хранятся в 42-й поликлинике. При необходимости врачи сами их запрашивают.

В комитете по здравоохранению Петербурга "РГ" сообщили, что другие поликлиники переводить в разряд стационаров не планируется.

На заметку

Узнать, как распределены дома между поликлиниками, можно на сайте Московского района.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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