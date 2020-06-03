В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел дело шестерых бывших полицейских, которые год назад были осуждены за пытки задержанных. Двое фигурантов дела были освобождены, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Экс-полицейским вменялось два эпизода. В частности, по версии следствия, в апреле 2017 года трое сотрудников задержали мужчину, которого подозревали в наркоторговле. В следствии полагали, что полицейские избили подозреваемого, как при задержании, так и в отделе полиции. Впоследствии на мужчину было заведено уголовное дело. Уже когда шло расследование в отношении полицейских, лишившихся своих должностей сразу же после возбуждения дела, следователи пришли к выводу, что материалы были фальсифицированы.

Второй эпизод датируется маем 2017-го года. По версии следствия, полицейские избили охранника букмекерской конторы, которого подозревали в скупке краденных вещей.

В ходе расследования никто из экс-полицейских не признал предъявленных им обвинений.

Тогда двух фигурантов полностью оправдали. Еще двух подсудимых оправдали по одной из статей. В их действиях суд не нашел злоупотребления должностными полномочиями. А вот превышение должностных полномочий судом было установлено. Эти экс-полицейские и обжаловали приговор. Они просили их полностью оправдать.

Рассмотрев дело, в Санкт-Петербургском городском суде изменили приговор для двух экс-полицейских, их освободили в связи с тем, что свой срок они фактически отбыли. Еще по одному фигуранту дело направлено в Невский районный суд на новое рассмотрение.