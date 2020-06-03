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03.06.2020 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге подтвердили 17 смертей от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге число жертв коронавирусной инфекции достигло 240 человек. В городе подтверждено еще 17 смертей от COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

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Возраст умерших от 40 до 96 лет. Заключение о смерти пятерых пациентов выдала городская комиссия по анализу летальных исходов от ГРИППа и тяжелых форм ОРВИ. Еще 12 фактов были подтверждены в больницах Петербурга.

В комитете по здравоохранению говорят, что сейчас Петербург переходит на новую методику формирования отчетов по смертности от COVID-19. Ранее соответствующие заключения выдавала только профильная комиссия. Она рассматривала все случаи и фактически проводила экспертизу. Эти мероприятия занимали время, хотя, когда у пациента основным диагнозом значилась коронавирусная инфекция, для специалистов и так все было понятно.

Таким образом, в Петербурге возникла ситуация, когда в начале июня комиссия рассматривала еще апрельские случаи.

В конце мая Минздрав обнародовал новые рекомендации, суть которых в том, что все случаи смерти подразделяются на две группы: когда коронавирус является первоначальной причиной смерти и когда у пациента есть серьезное сопутствующее заболевание.

В соответствии с этими рекомендациями в ежедневную статистику теперь включаются как совсем недавние случаи, когда причина смерти установлена больницей, где скончался человек, так и неочевидные, рассмотренные комиссией.

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