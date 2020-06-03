В Петербурге проверяют школы и ТЦ после сообщения о минировании

Петербургская полиция проверяет несколько торговых центров и школ в различных районах города после анонимной угрозы о заминировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

- Проверяются торговые центры и школы, анонимные сообщения пришли на электронную почту, - рассказал он, не уточнив точные названия и количество объектов.

Отметим, что в настоящее время в Северной столице из-за пандемии коронавирусной инфекции торговые центры работают с ограничениями. Однако в большинстве из них есть аптеки и продуктовые магазины, которые обслуживают покупателей с самого начала введения ограничительных мер. О том, проводится ли в них эвакуация в связи с сообщениями о террористической угрозе, пока неизвестно.