В Санкт-Петербурге создана сеть "квартир-убежищ" для женщин, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, в том числе ставших жертвами домашнего насилия. Адреса квартир не афишируются, так как зачастую женщины не хотят, чтобы об их новом месте проживания узнали обидчики. Есть общегородской Кризисный центр помощи женщинам. Квартиры уже открыты в семи районах города. После снятия карантина откроется квартира-убежище в "восьмом районе" - Невском.

Как пояснила Татьяна Крюкова, директор СПбГБУ "Центр социальной помощи семье и детям Невского района", здесь в трех комнатах смогут проживать девять человек. Уже есть желающие.

С женщинами в таких подразделениях работают психологи, юристы, социальные работники. Вся помощь - бесплатная. Помогают и благотворительные фонды.

Заглянем в типовую подобную квартиру в Калининском районе. (Во время карантина здесь проживают только те женщины, которые заселились до его начала).

Шесть комнат для мам с детьми. Каждой по комнате. В комнате шкафы, холодильник, двухъярусные широкие кровати - на одну можно спокойно и троих детей уложить. Игровая комната, кухня-столовая. Если у женщины плохо с деньгами, выдадут продуктовые наборы, а при необходимости и детские коляски, и одежду для взрослых и детей.

Женщины находятся здесь в среднем полгода. Четких сроков пребывания нет, поскольку у каждой своя беда и нужно разное время, чтобы ситуация разрешилась. За год через квартиру-убежище "проходят" 10-12 мам с детьми. Женщин, не имеющих детей, конкретно в эту квартиру не селят. Для них предусмотрены другие варианты в государственных и благотворительных организациях. А вот беременных сюда принимают.

- Женщина, обратившаяся к нам за помощью в экстренной ситуации, будет устроена в течение дня. В зависимости от обстоятельств и наличия мест - либо в эту квартиру, либо в другое подобное учреждение. Мы в районе можем гарантировать: ночевать на улице, на вокзале, в подъезде ей не придется, - подчеркнула Наталья Стрекач, руководитель СПбГБУ "Центр социальной помощи семье и детям Калининского района".

Большинство обитательниц - либо жертвы домашнего насилия, либо те, кому в силу обстоятельств некуда податься. К слову: домашнее насилие случается и в благополучных семьях. А в последние годы добавилась еще одна категория - обманутые дольщики, в том числе те, кто так и не смог оплатить ипотеку, изначально взятую в валюте. Люди теряют права на квартиры, из семей уходят мужчины, не выдержавшие психологического и финансового бремени. Женщина остается одна с детьми.

Ситуации сложные и, как правило, требуют еще и юридического сопровождения, в том числе по ведению квартирных дел, разводов, лишения родительских прав нерадивых отцов. А порой на насильника заводится и уголовное дело. Самое главное: после пребывания в убежище женщина получает отличный шанс заново наладить свою жизнь, веру в собственные силы.

Самое главное: после пребывания в убежище женщина получает отличный шанс заново наладить свою жизнь

- За период нахождения в социальной квартире специалисты помогают женщине найти выход из сложившейся ситуации. Покидая убежище, женщины обретают чувство "плеча" и уверенность в том, что они в случае необходимости могут получить помощь и поддержку, - подчеркнул Василий Пониделко, глава администрации Калининского района.

Что думают сами женщины?

- Оказалась на улице и без денег вместе с двумя детьми. Бывший гражданский муж преследовал, угрожал. Если бы не помощь социальной службы, я бы пропала. Теперь завершается суд по возвращении мне жилья, и мне помогли с трудоустройством. Все беды остались позади. Советую всем женщинам - жертвам домашнего насилия не тянуть, а сразу обращаться за помощью, - сказала Светлана, одна из обитательниц убежища.

С ней согласна Ирина, супруга бизнесмена, мама двоих детей. Тотальный контроль супруга и унижения вынудили бежать из дома. Сейчас развод в процессе оформления, а сама Ирина пойдет на курсы переобучения, чтобы получить востребованную на рынке труда специальность.

Сотрудники соцслужб отметили, что карантинные меры внесли свою печальную лепту. Много обращений, в том числе на телефоны доверия, из-за резкого падения доходов - вплоть до полного безденежья. Часть семей оказалась на грани развода из-за вынужденного пребывания вместе долгое время, да еще зачастую - в одной комнате. Есть обращения от беременных, испытывающих дефицит общения и страхи, связанные с возможным заражением вирусом себя и будущего ребенка.

А вот резкого всплеска обращений в связи с домашним насилием не зафиксировано. Но возможен их рост после завершения периода самоизоляции, когда появится возможность очных обращений. Об этом заявила зампредседателя комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Мнение

Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике:

- Санкт-Петербург стал первым в России городом, где начала складываться новая система оказания социальных услуг горожанам в кризисной ситуации. Здесь в 1990-е годы появились первые приюты для детей, первый центр для женщин, пострадавших от насилия, первое учреждение, предоставляющее услуги несовершеннолетним беременным и молодым матерям с детьми, первое отделение для оказания помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы. Опыт работы показал востребованность оказываемой помощи. Развитие системы специальных отделений, оказывающих помощь пострадавшим от насилия, является одним из приоритетных направлений плана мероприятий на 2019-2022 годы по реализации в Санкт-Петербурге Национальной стратегии действий в интересах женщин.